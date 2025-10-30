تربية عين شمس تنفذ تجربة إخلاء نموذجية وبرنامجًا متكاملًا للسلامة

نفذت كلية التربية جامعة عين شمس تجربة إخلاء نموذجية بمبنى المراكز بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء شحاتة عميد الكلية، وإشراف الدكتورة هالة محمود محمد خلف وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمعه وتنمية البيئة.

نُفذت التجربة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بقيادة عادل محمد عبد اللطيف مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة، وبمشاركة فريق العمل المختص، وبالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.

شملت التجربة إخلاءً فعليًا لمبنى المراكز بكلية التربية، لما يمثله من أهمية كبرى ضمن البنية التحتية للكلية، وهدفت إلى رفع وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بآليات الاستجابة السريعة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.

وجاء تنفيذ التجربة عقب عقد ورشة عمل تحضيرية بإشراف إدارة الدفاع المدني بالجامعة، وبالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالكلية، لضمان جاهزية جميع الأطراف المشاركة. كما أعقبها تفقد شامل للمبنى للتأكد من استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة.

انطلقت تجربة الإخلاء وتمت بدقة وسرعة عالية، وسط تعاون كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. عقب ذلك تدريب عملي على استخدام طفايات الحريق بأنواعها المختلفة، تحت إشراف فريق الدفاع المدني، بهدف إكساب المشاركين المهارات الأساسية في التعامل مع الحرائق والوقاية منها.

وفي ختام الفعالية، تقدمت إدارة الكلية بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة والدفاع المدني وجميع المشاركين على جهودهم في إنجاح التجربة، مؤكدةً أهمية تكرار مثل هذه التدريبات بشكل دوري لتعزيز ثقافة السلامة والجاهزية، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي نهاية التجربة، تم تكريم الإعلامي الدكتور أحمد عبد النور، والأستاذ عادل محمد عبد اللطيف مدير إدارة الدفاع المدني، وفريق العمل المختص:



سمير فاروق حسن، وشريف عبد المنعم الصياد، وعبد الغفار محمد فؤاد، تقديرًا لجهودهم المتميزة في الإعداد والتنفيذ، وحرصهم على نجاح التجربة وتحقيق أهدافها في نشر ثقافة السلامة داخل المجتمع الجامعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.