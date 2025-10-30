الخميس 30 أكتوبر 2025
عميد تجارة عين شمس يحذر الطلاب من المراكز الخارجية

جامعة عين شمس، فيتو
استقبل الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، طلاب شعبة الدراسة باللغة العربية.

جاء اللقاء بهدف مناقشة الشؤون والمناهج الأكاديمية مع الطلاب، والرد على استفساراتهم، في إطار حرص إدارة الكلية على تعزيز قنوات التواصل المباشر والفعال مع الطلاب.

وحضر اللقاء الدكتور محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث وجّه الطلاب شكرهم وتقديرهم إلى للعميد، على الدعم اللامحدود المقدم لجميع طلاب الكلية، وما تشهده الكلية من إنجازات وتطورات ملموسة على كافة الأصعدة.

وفي ذات السياق، أكد عميد الكلية أن مكتبه يظل مفتوحًا دائمًا لجميع الطلاب، معربًا عن سعادته البالغة بمثل هذه اللقاءات المباشرة التي تهدف إلى تقوية أواصر التواصل بين إدارة الكلية وطلابها.

وفي مجال الشؤون الأكاديمية: ناقش اللقاء شروط وإجراءات تحويل الطلاب من نظام (الانتساب) إلى نظام (الانتظام)، والضوابط المنظمة لإقامة مجموعات التقوية، إلى جانب توضيح معايير التقديرات والدرجات الممنوحة من "ضعيف جدًا" حتى "امتياز".

وفي محور الدعم المالي والإداري: تم استعراض قنوات الدعم المتاحة للطلاب، وآليات التقدم بطلبات الإعفاء من المصروفات الدراسية، وإجراءات التقدم بالالتماسات وكيفية نظر اللجان المختصة فيها.

كما شمل اللقاء توضيحات هامة حول آليات تصحيح أوراق الإجابات، حيث تم نفي بعض الإشاعات التي تتردد بين الطلاب في هذا الشأن، مع تقديم إيضاحات شفافة حول عملية التصحيح.

وفي محور الاستعداد للامتحانات: تم تقديم إرشادات قيمة حول الأساليب المثلى للمذاكرة، وأهمية تنظيم ورقة الإجابة والكتابة بخط واضح، مع التأكيد على ضرورة الانتظام في حضور المحاضرات والاعتماد على شرح الأساتذة.

والتحذير من اللجوء إلى المراكز التعليمية الخارجية، مع التأكيد على أن الاعتماد الأساسي يجب أن ينصبّ على المصادر الرسمية للكلية وما يُقدم داخل القاعات الدراسية من شروحات، باعتبارها الركيزة الأساسية في عملية المذاكرة والاستعداد للامتحانات.

وفي ختام اللقاء، أكد العميد على الحرص المستمر لإدارة الكلية على دعم طلابها، وخلق بيئة تعليمية محفزة تمكنهم من تحقيق التميز الأكاديمي، معربًا عن استعداده الدائم للاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم، ومؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات المباشرة ستظل منصة دائمة للحوار البناء بين القيادة الأكاديمية وأبنائها الطلاب.

