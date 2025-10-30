جامعة عين شمس تختتم مبادرة "تمكين" بدمج نفسي ورياضي

اختتمت جامعة عين شمس فعاليات مبادرة "تمكين.. معًا نحو مستقبل شامل"، والتي تُقام تحت رعاية أ.د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرؤية جديدة لجامعة عين شمس لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، والتي نظمها قطاع التعليم والطلاب ممثلًا في مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، على مدار خمسة أيام متتالية، بهدف نشر ثقافة الشمول والدمج الأكاديمي والمجتمعي للطلاب ذوي الهمم.

وشهد اليوم الأخير للمبادرة، الذي كان بمثابة خلاصة للجهود التوعوية، إقامة ندوة لأولياء الأمور في قاعة مبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية.

تناولت الندوة موضوع "التحديات النفسية لأهالي الطلاب ذوي الإعاقة"، وقدّمها نخبة من الأخصائيين المتميزين، د. ميار نوارة من قسم الطب النفسي ود. مروة مندي قسم علم النفس بكلية الآداب

هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الأعباء النفسية والاجتماعية التي يواجهها الآباء والأمهات، وتوفير إرشادات عملية ودعم نفسي لمساعدتهم على التعامل الفعّال مع التحديات التي تواجه أبناءهم، بالتعاون المشترك بين إدارة رعاية الشباب ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

تعزيز التفاعل الإيجابي والاحترام المتبادل بين جميع الطلاب

كما شهد ختام الأسبوع فعاليات رياضية مميزة، جسّدت شعار المبادرة نحو الدمج، حيث أقيمت مباريات وأنشطة رياضية تدمج بين الطلاب والطلاب ذوي الإعاقة.

ساهمت هذه الفعاليات في تعزيز التفاعل الإيجابي والاحترام المتبادل بين جميع الطلاب، وأكدت على أن الرياضة لغة مشتركة تكسر كل الحواجز بمشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب.

حيث تم عمل أنشطة لياقة بدنية وتمارين رياضية خفيفة لتشجيع الحركة والمشاركة للجميع كما تم تنظيم مباريات ودية في تنس الطاولة واقامة مباريات أو بطولة مصغرة بين الفِرق في كرة القدم وكرة السلة وكرة الجرس بين الطلاب والطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لتسليط الضوء على هذه الرياضة وتعزيز الوعي والدمج.

هذا وتأتي مبادرة "تمكين" في إطار الرؤية الاستراتيجية لجامعة عين شمس لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتوفير بيئة تعليمية شاملة تضمن لهم فرصًا متكافئة في التعلم والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الجامعية.

وتمت الفعاليات التي تقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين تحت الإشراف الإداري والتنفيذي للأستاذ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

