معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول "الاستئصال الجذري للمثانة"

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورشة عمل متخصصة بعنوان "الاستئصال الجذري للمثانة"، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للمسالك البولية، بهدف نقل الخبرات الجراحية المتقدمة وتعزيز تبادل المعرفة بين الأطباء والخبراء في مجال جراحات المسالك البولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم التدريب الطبي المستمر وتنمية مهارات الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف كل من الدكتور أحمد عبد العزيز القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور حسن أبو العينين رئيس الجمعية المصرية للمسالك البولية، والدكتور شريف مراد سكرتير عام الجمعية، والدكتور محمد حسين بدوي رئيس قسم المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، والدكتور محمد سعيد رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية بالمعهد، وبمشاركة متميزة من كل من فريق قسم المسالك البولية بالمعهد، وفريق قسم التخدير بالمعهد بقيادة الدكتور محمد زيدان.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المعهد على تحقيق رسالته العلمية والبحثية في تدريب الكوادر الطبية على أحدث الأساليب الجراحية المتقدمة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع الجمعيات العلمية المتخصصة يعزز من تبادل الخبرات بين الأجيال، ويرسخ مكانة المعهد كمركز تميز في التعليم الطبي والبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية.

وأضاف أن نقل الخبرة العملية من خلال ورش العمل والجراحات الحية يمثل أحد أهم محاور التطوير المهني للأطباء الشباب، ويسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية بما يعود بالنفع على المريض المصري.

تضمن برنامج الورشة محاضرات علمية متخصصة، وعروضًا حية للجراحات المتقدمة، حيث استهلت الفعاليات بمحاضرة للدكتور طارق عثمان رئيس قسم المسالك البولية بجامعة عين شمس ورئيس شعبة الأورام البولية بالجمعية المصرية للمسالك البولية، تناول خلالها أحدث الأساليب الجراحية في استئصال المثانة لدى السيدات.

عقب ذلك، تم إجراء بث مباشر لعملية جراحية متقدمة لاستئصال المثانة الجذري لمريض ذكر، أجراها الدكتور حسن أبو العينين، في عرض عملي تطبيقي أتاح للحضور متابعة الجراحة خطوة بخطوة ومناقشة تفاصيلها الدقيقة.

واختتمت فعاليات الورشة بجلسة نقاشية تناولت أبرز المستجدات في تقنيات استئصال المثانة الجذري، حيث أشاد المشاركون بالمحتوى العلمي المتطور والتطبيق العملي المباشر الذي تميزت به الورشة، والذي أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز مهارات الأطباء المشاركين.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من كبار الأساتذة والخبراء في مجال جراحات المسالك البولية، من بينهم الدكتور أكرم المراكبي رئيس قسم المسالك البولية بجامعة بني سويف، والدكتور أحمد فاهم أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الباز أستاذ جراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والدولية.

