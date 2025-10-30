وزير التعليم العالي يشيد بفوز جامعة حلوان بجائزة الشراكات الدولية

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بمناسبة فوز مشروع كلية التكنولوجيا والتعليم بالتعاون مع جامعة أكسفورد برووكس الإنجليزية، بجائزة "Going Global Partnerships Awards 2025"، التي يمنحها المجلس الثقافي البريطاني لأفضل المشروعات الدولية في مجال التعليم العالي على مستوى العالم.

وأكد الوزير أن هذا الفوز يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجامعات المصرية، ويعكس قدرتها على المنافسة عالميًا من خلال مشروعات بحثية وتعليمية متميزة تدعم الابتكار والتعليم المستدام، مشيدًا بمشروع "مبادرة مصر للتنقل بدون كربون" الذي يُجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مجالات التعليم التطبيقي والبحث العلمي.

قاد المشروع من الجانب المصري الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي وأستاذ هندسة السيارات بالكلية ومنسق المشروع وصاحب فكرته، والدكتور ياسر فتوح مدرس هندسة السيارات بالكلية ومساعد إداري المشروع، ومن الجانب الإنجليزي السيدة جوردانا كولبير مديرة برامج الهندسة والكمبيوتر والرياضيات بجامعة أكسفورد برووكس، والدكتور ستيفن صامويل أستاذ هندسة السيارات والمحركات بالجامعة.

يُذكر أن هذه الجائزة تُمنح للمشروعات الدولية الأكثر تأثيرًا وتميّزًا في إطار برنامج Going Global Partnerships، وقد فاز بها خمس شراكات فقط هذا العام من بين أكثر من ٩٠٠ شراكة تعليمية وبحثية بين الجامعات البريطانية ونحو ٦٠ دولة حول العالم.

