أخبار مصر

وقف الراحات والإجازات، جمارك مطاري القاهرة وسفنكس جاهزة لاستقبال زوار المتحف الكبير

أعلنت الادارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي والتي تضم أيضا مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية جاهزيتها لاستقبال زوار وضيوف المتحف الكبير.

من جانبه أصدر الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية تعليمات بوقف الراحات والإجازات فترة الافتتاح والتأكيد على الاستمرار في الالتزام بالزي الجمركي والمظهر اللائق، وفي ذات الإطار وبتكليف من أحمد كجوك وزير المالية وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، قام رئيس الإدارة المركزية بالتواجد في مطار سفنكس والقيام بجولة في صالات السفر والوصول وكبار الزوار صحبة اللواء طيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

 

 

وبحضور مسئولي الجهات الأمنية  والرقابية والشركات العاملة بالمطار ورجال الجمارك وعلى رأسهم هاني وزيري مدير إدارة مكتب رئيس الإدارة المركزية وحسام أبو الفضل القائم بأعمال مدير جمرك مطار سفنكس، وأثنى الجميع على الجهد المبذول على كافة المستويات وفقا لأعلى المواصفات العالمية ضمن خطة الدولة لتحديث المطارات وتعزيز كفاءتها التشغيلية ولكي يخرج الحدث العالمي غير المسبوق بالشكل اللائق بتاريخ مصر وحضارتها العريقة.

