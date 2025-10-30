مصر للطيران في زيارة لأطفال مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

تأكيدا على التزامها بتطبيق دورها نحو المسئولية المجتمعية، قامت مصر للطيـران بزيارة أطفال مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة " أولادنا " الذي تم تنظيمه تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية تحت عنــوان " لونها بالفرحة " بدار الأوبرا المصري بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور، وبالتعاون مع كل من وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة والآثار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشـخاص ذوي الإعاقة.

و قامت مصر للطيـران للعام التاسع علي التوالي بدور الناقل الرسمي للملتقى، وذلك بتقديم أفضل مستوى خدماتها لضيوف الملتقى، لاسيما الأطفال من ذوي الهمم الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الملتقى.

تجدر الإشارة أن ملتقي أولادنا هو أول مبادرة مجتمعية تولي اهتمامًا كبيـرًا بالأطفال من ذوي القدرات الخاصة بهدف دمجهم في جميع أنشطة المجتمع باعتبارهم عضو فعال في المجتمع، بالإضافة إلي المساهمة في تنمية مهاراتهم ومواهبهم من خلال برامج المؤسسة بشكل عام وفعاليات الملتقى سنويًا.

شارك بمسابقات المهرجان هذا العام ما يزيد عن 23 فيلما من 41 دولة عربية وأجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.