كلية البنات بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد لخمسة برامج دراسية

حصلت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، على اعتماد خمسة برامج دراسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية.

حيث حصلت على الاعتماد ثلاثة برامج في الآداب، وهي: برنامج اللغة العربية وبرنامج اللغة الإنجليزية وبرنامج اللغة الفرنسية، كما حصل على اعتماد الهيئة القومية برنامجان بنظام الساعات المعتمدة في العلوم وهما برنامج الكيمياء وبرنامج الكيمياء والحيوان.

وفي سياقه تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين بالتهنئة لإدارة كلية البنات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات بحصول الكلية على هذا الاعتماد البرامجي، مشيدا بجهود إدارة الكلية لحصولها على الاعتماد، ومشددا على أهمية اعتماد جميع برامج الكلية لضمان رفع جودة التعليم، وتعزيز المصداقية التعليمية وتحقيق التحسين المستمر للبيئة التعليمية، وزيادة تأهيل الخريجين لسوق العمل.

فيما أضافت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، أن الكلية تسعى للحصول على الاعتماد المؤسسي وكذلك اعتماد عدد من برامجها المتميزة، مؤكدة حرص إدارة الكلية على بذل أقصى جهد فى تحقيق ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.