عاشور: إطلاق تقرير استراتيجي حول توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي في مصر

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الدولي السنوي "Going Global" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، فعالية رفيعة المستوى تم خلالها إطلاق تقرير استراتيجي بعنوان: "توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي في مصر: فرص التعليم الرقمي العابر للحدود"، أعدّه المجلس الثقافي البريطاني.

وجاء ذلك بحضور الوفد المصري؛ مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وجينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهبة فاروق رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، وإبراهيم لطفي العميد الأسبق وأستاذ هندسة السيارات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، وبحضور رشا حسين المستشار الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ومارك هيوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير يتوافق بقوة مع الرؤية التنموية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها واحدة من أكبر الدول التي تمتلك كتلة سكانية شابة، تواجه ضرورة ملحة لتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالٍ ذي جودة مرتفعة بوتيرة تتناسب مع الواقع الديموغرافي والطموحات الوطنية، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على الأساليب التقليدية وحدها.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعليم الرقمي العابر للحدود (Digital TNE) يمثل آلية قوية لتحقيق ثلاثة أهداف حاسمة، تتمثل في: "الشمول" من خلال زيادة الفرص التعليمية بما يتجاوز القيود الجغرافية والجداول الزمنية الصارمة، و"الاستدامة" عبر إنشاء نماذج فعالة من حيث التكلفة على مستوى الجمهورية دون المساس بالمعايير، فضلًا عن "المنفعة المتبادلة" من خلال بناء أشكال جديدة من التعاون البناء بين المؤسسات المصرية وشركائها الدوليين.

ودعا الوزير قادة الجامعات وصانعي السياسات إلى دراسة التقرير بعناية واستخدامه كقاعدة أدلة لتوجيه تحديث اللوائح، ودعم الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم، وتعزيز التحول الثقافي اللازم بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

وتضمنت الفعالية ندوة نقاشية بعنوان: "رؤى سريعة حول التعليم العالي الرقمي: وجهات نظر حكومية، وصناعية، وجامعية".

وشهدت مشاركة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، إلى جانب خبراء دوليين من جامعة لندن (University of London)، وجيسك (Jisc)، وكورسيرا (Coursera).

وسلطت الدكتورة جينا الفقي الضوء على الدور المحوري للمنصات والموارد الرقمية، وعلى رأسها بنك المعرفة المصري (EKB)، في دعم التحول الرقمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت أن الاندماج الاستراتيجي لهذه المنصات في المنظومة البحثية المصرية يسهم في تعزيز بيئة بحثية أكثر تعاونًا وابتكارًا واتصالًا على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن تبني هذه الاستراتيجيات لا يقتصر على دعم القدرات البحثية المحلية فحسب، بل يضع مصر في موقع لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد البحثي العالمي، كما نوهت إلى ضرورة الاستثمار في بناء القدرات وضمان جودة المخرجات الرقمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على الالتزام بمتابعة نتائج هذا التقرير الذي يُعد علامة فارقة في الجهود المستمرة لرفع مستويات الجودة وإتاحة التعليم العالي في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوظيف الابتكار التكنولوجي في تطوير المنظومة التعليمية.

كما تمت التوصية بالعمل المشترك لضمان حصول الشباب في مصر على فرص التعليم الرقمي والوصول إلى المعرفة العالمية التي يستحقونها، في إطار رؤية وطنية طموحة تسعى إلى تمكين الشباب وتعزيز دور مصر الريادي في التعليم العالي الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي "Going Global"، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني، يُعد أحد أبرز المنتديات الدولية التي تجمع قادة الجامعات وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوسيع نطاق التعليم العابر للحدود.

وتجسد المشاركة في هذا المؤتمر التوجه المصري نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز جهود التدويل وربط التعليم بسوق العمل، من خلال مبادرات استراتيجية واضحة تسعى إلى دعم الابتكار، وبناء شراكات دولية فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

