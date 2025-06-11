12 فائدة للمشمش، أبرزها تقوية المناعة وعلاج الأنيميا

فوائد المشمش، المشمش من فاكهة الصيف الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى عمل العصائر والحلوى والمربى.

وفوائد المشمش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المشمش من الفواكه الصيفية اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، ويتميز بلونه البرتقالي الجذاب ونكهته الحلوة المنعشة، وهو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وله تاريخ طويل في الاستخدام الطبي والغذائي، خاصة في مناطق آسيا والشرق الأوسط.

القيمة الغذائية للمشمش

وأضافت منى، يحتوي المشمش على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة، منها فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين E، وفيتامين K، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم، والفوسفور، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة.

فوائد المشمش للصحة

فوائد المشمش الصحية

وتابعت، أن من فوائد المشمش للصحة:-

يعد المشمش غني بفيتامين A (البيتا كاروتين)، الذي يعرف بدوره الكبير في حماية النظر ومنع أمراض العيون مثل التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن، وجفاف العين، والعمى الليلي.

يحتوي المشمش على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساهم مضادات الأكسدة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، ومنع تراكمه في الشرايين.

فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في المشمش تساهم في تجديد خلايا الجلد، ومكافحة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة، كما يساعد زيت المشمش في ترطيب البشرة وتغذيتها.

المشمش مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أن تناول المشمش المجفف بانتظام يعزز حركة الأمعاء ويحافظ على صحة القولون.

بفضل احتوائه على فيتامين C، يساعد المشمش في تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

يحتوي المشمش على الحديد الذي يساهم في إنتاج الهيموجلوبين، ما يجعله خيار مناسب لمن يعانون من فقر الدم (الأنيميا)، خاصة عند تناوله مع مصادر فيتامين C التي تحسن امتصاص الحديد.

المشمش غني بحمض الفوليك، الذي يعد ضروري لنمو الجنين السليم، ويساعد في الوقاية من التشوهات الخلقية، كما أن محتواه من الحديد والألياف يساعد الحوامل في تقليل الشعور بالإرهاق والإمساك.

أما المشمش المجفف يتميز بتركيز أعلى من العناصر الغذائية، خاصة الحديد، والألياف، ومضادات الأكسدة.

يعزز طاقة الجسم بفضل محتواه من السكريات الطبيعية.

يحسن صحة العظام بفضل محتواه من الكالسيوم والمغنيسيوم.

يقلل من التهابات الجسم ويقاوم الجذور الحرة.

لكن يجب تناوله باعتدال لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات والسكر.

محاذير تناول المشمش

وتابعت، أنت يمكن تناول المشمش طازج كفاكهة خفيفة ومنعشة، أو مجفف كوجبة خفيفة مغذية، وفي المربى والعصائر الطبيعية، وفي الحلويات مثل الكيك والفطائر، وزيت المشمش يستخدم في العناية بالبشرة والشعر، ويفضل الاعتدال في تناول المشمش المجفف لاحتوائه على نسبة عالية من السكر والسعرات، ويجب على من يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي تجنب الإفراط في تناوله لتفادي الانتفاخات، وبعض الأشخاص قد يكون لديهم تحسس من الكبريتات المضافة إلى المشمش المجفف.

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