الجمعة 24 أكتوبر 2025
6 طرق بسيطة لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض

يؤثر أسلوب الحياة بشكل مباشر على مدى كفاءة الجهاز المناعي في الحماية من الجراثيم والفيروسات والأمراض المزمنة، واستبدال العادات الصحية السيئة بأخرى جيدة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي وقوته، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

1. نقص النوم

قد يلاحظ الشخص أنه أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو غيرها من العدوى عندما لا يحصل على قسط كافٍ من النوم. تدعم الدراسات هذه الملاحظة؛ حيث أظهرت أن الأشخاص الذين نالوا قسط جيد من الراحة وطعموا بلقاح الإنفلونزا طوروا حماية أقوى ضد المرض.

لا يقتصر تأثير نقص النوم على زيادة احتمالية الإصابة بالعدوى، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع مستويات هرمون التوتر وزيادة الالتهابات في الجسم. ورغم أن الباحثين ليسوا متأكدين تماما من الكيفية التي يعزز بها النوم الجهاز المناعي، فمن الواضح أن الحصول على ما يكفي منه – وهو عادة ما بين 7 إلى 9 ساعات للبالغين – هو مفتاح الصحة الجيدة.

2. التخلي عن الرياضة

يجب محاول ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام، مثل المشي اليومي لمدة 30 دقيقة، فهذا يساعد جهازك المناعي على مكافحة العدوى.

إذا لم يمارس الشخص الرياضة بانتظام، فقد يكون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد، على سبيل المثال، مقارنة بالشخص الذي يمارسها. يمكن للتمارين أيضا أن تعزز المواد الكيميائية التي تمنح الشعور بالرضا في الجسم وتساعد على النوم بشكل أفضل، وكلاهما مفيد جدا للجهاز المناعي.

3. النظام الغذائي غير المتوازن

إن الإفراط في تناول أو شرب السكريات يحد من قدرة خلايا الجهاز المناعي المكلفة بمهاجمة البكتيريا.

ويستمر هذا التأثير لعدة ساعات على الأقل بعد تناول مشروبين سكريين.

يجب تناول المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات C وE، بالإضافة إلى البيتا كاروتين والزنك، واختيار مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية، بما في ذلك التوت، والحمضيات، والكيوي، والتفاح، والعنب الأحمر، واللفت، والبصل، والسبانخ، والبطاطا الحلوة، والجزر.

تشمل الأطعمة الأخرى المفيدة بشكل خاص للجهاز المناعي الثوم الطازج، الذي قد يساعد في مكافحة الفيروسات والبكتيريا، وحساء الدجاج التقليدي. وتشير إحدى الدراسات إلى أن وعاء من حساء الدجاج يمكن أن يساعد على التعافي بشكل أسرع إذا أصيب الشخص بالبرد أو الإنفلونزا. كما قد تساعد بعض أنواع الفطر – مثل الشيتاكي – في دعم الجهاز المناعي.

4. التوتر المزمن

الجميع يعاني من بعض التوتر؛ إنه جزء من الحياة. لكن إذا استمر التوتر لفترة طويلة، فإنه يجعل أكثر عرضة للأمراض، بدءا من نزلات البرد وصولا إلى الأمراض الخطيرة.

ويتسبب الإجهاد المزمن لتدفق مستمر من هرمونات التوتر التي تعمل على قمع الجهاز المناعي. قد لا يتمكن الشخص من التخلص من توترك بالكامل، ولكن يمكن أن يصبح أفضل في إدارته.

  • تعلم التأمل.
  • أبطئ من وتيرة حياتك.
  • تواصل مع الآخرين.
  • مارس الرياضة لتفريغ الطاقة السلبية.

يؤدي تخفيف التوتر إلى خفض مستويات هرمون التوتر، ويساعد على النوم بشكل أفضل، مما يحسن وظيفة المناعة. تظهر بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون التأمل بانتظام قد تكون لديهم استجابات مناعية أكثر صحة. في تجربة واحدة، أنتج الأشخاص الذين مارسوا التأمل لمدة 8 أسابيع أجسام مضادة للقاح الإنفلونزا أكثر من الأشخاص الذين لم يمارسوه، واستمرت هذه الاستجابة المناعية المعززة لديهم بعد 4 أشهر.

5. العزلة الاجتماعية

إن وجود علاقات قوية وشبكة اجتماعية جيدة أمر مفيد للصحة، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالارتباط بأصدقائهم – سواء كانوا عدد قليل من الأصدقاء المقربين أو مجموعة كبيرة – يتمتعون بمناعة أقوى من أولئك الذين يشعرون بالوحدة.

في إحدى الدراسات، كان لدى طلاب السنة الأولى الجامعية الذين شعروا بالوحدة استجابة مناعية أضعف للقاح الإنفلونزا مقارنة بالذين شعروا بالارتباط بالآخرين. على الرغم من وجود العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على الصحة، فإن إقامة علاقات هادفة مع الأشخاص هو دائما فكرة جيدة.

6. فقدان حس الفكاهة

الضحك مفيد للصحة، فهو يحد من مستويات هرمونات التوتر في الجسم ويعزز نوع من خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى.

حتى مجرد توقع حدث مضحك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الجهاز المناعي. في إحدى الدراسات، انخفضت مستويات هرمونات التوتر لدى الرجال الذين أخبروا قبل 3 أيام أنهم سيشاهدون مقطع فيديو مضحك.

الجريدة الرسمية