طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية

الطحال من الأكلات الشعبية المميزة في المطبخ المصري والعربي، ويُعتبر من الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية، إذ يحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتينات والفيتامينات الضرورية للجسم.





ويُطهى الطحال بطرق متعددة تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن الطريقة الأشهر والأكثر انتشارًا هي طريقة حشو الطحال وطهيه على النار حتى يكتسب طراوة ومذاقًا لذيذًا.



في ما يلي نعرض بالتفصيل خطوات إعداد الطحال بطريقة شهية وآمنة.



المكونات المطلوبة لعمل الطحال

لتحضير طبق الطحال، نحتاج إلى المكونات التالية:

طحال بقري أو جاموسي متوسط الحجم.

كوب من الأرز المغسول جيدًا والمصفّى.

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

فصّان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري).

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

نصف كوب من الكبدة المقطعة قطع صغيرة (اختياري لإضافة نكهة قوية).

كوب من الماء أو المرقة.

عصير ليمون للتقديم.

طريقة تحضير الطحال

تنظيف الطحال:

يُغسل الطحال جيدًا بالماء والخل لإزالة أي شوائب أو روائح غير مرغوبة، ثم يُشقّ برفق من المنتصف طوليًا باستخدام سكين حاد، مع مراعاة ألا يتم فتحه بالكامل حتى يمكن حشوه بسهولة لاحقًا. بعد ذلك يُنقع في ماء وخل وملح لمدة نصف ساعة ثم يُشطف بالماء النظيف.

تحضير الحشوة:

في مقلاة على النار، توضع ملعقة السمن أو الزبدة ويُضاف إليها البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

بعد ذلك يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لمدة دقيقة، ثم تُضاف الكبدة المقطعة (اختياريًا) وتقلب مع المكونات حتى تتشوح جيدًا.

يُضاف الأرز المغسول مع البهارات (الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، الشطة، والملح)، وتُقلب المكونات كلها معًا لمدة دقيقتين، ثم يُضاف نصف كوب من الماء أو المرقة ويُترك المزيج حتى يتشرب الماء جزئيًا ويصبح شبه ناضج.

تُترك الحشوة لتبرد قليلًا قبل حشو الطحال بها.

حشو الطحال:

بعد أن تبرد الحشوة، يُحشى بها الطحال بحذر باستخدام ملعقة صغيرة، مع ترك مسافة بسيطة في النهاية حتى لا يتمزق أثناء الطهي.

بعد الانتهاء من الحشو، تُغلق الفتحة بخلة أسنان أو تُخاط بخيط مطبخ نظيف لضمان عدم خروج الأرز أثناء السلق.

طريقة الطحال

سلق الطحال:

يوضع الطحال المحشو في قدر به ماء مغلي، ويمكن إضافة بصلة صغيرة مقطعة وورق لورا وحبهان وملح وفلفل للماء لإعطاء نكهة غنية.

يُترك على نار متوسطة لمدة ساعة إلى ساعة ونصف تقريبًا حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا عند الضغط عليه.

بعد النضج، يُرفع الطحال من الماء ويُترك ليبرد قليلًا.

التحمير أو التقديم:

بعد أن يبرد الطحال، يمكن تحميره في القليل من السمن أو الزيت حتى يأخذ لونًا بنّيًا جميلًا ويصبح ذا طعم أقوى.

يُقطع شرائح متوسطة الحجم ويُقدّم مع عصير الليمون والخبز البلدي والمخللات، أو إلى جانب طبق من الأرز الأبيض أو البطاطس المحمرة.

نصائح لنجاح الوصفة

يُفضل عدم المبالغة في حشو الطحال بالأرز حتى لا ينفجر أثناء السلق.

يمكن إضافة القليل من الكبدة أو القوانص أو اللحم المفروم إلى الحشوة لإثراء الطعم.

لضمان لون جميل ونكهة مميزة، يمكن بعد السلق دهن الطحال بالقليل من السمن ووضعه في الفرن لمدة 10 دقائق فقط.

من الأفضل تناول الطحال ساخنًا لتجنب تصلبه بعد التبريد.

الفوائد الغذائية للطحال

الطحال غني بالحديد الذي يساهم في علاج فقر الدم، كما يحتوي على البروتينات الضرورية لبناء العضلات وتجديد الخلايا. كما يُعد مصدرًا لفيتامين ب12، والزنك، والنحاس، مما يجعله من الأطعمة المفيدة للجهاز المناعي والدموي. ومع ذلك، يُنصح بعدم الإفراط في تناوله، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الكبد أو الكوليسترول.

بهذه الطريقة، يكون الطحال طبقًا شهيًا ومغذيًا يمكن تقديمه في المناسبات أو كوجبة دسمة في الغداء، تجمع بين الطعم الشعبي الأصيل والفوائد الصحية الغنية.

