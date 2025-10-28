طريقة عمل القلقاس، أكلة مصرية لذيذة ومغذية

طريقة عمل القلقاس، من الأكلات المصرية التقليدية المحببة التي ترتبط بفصل الشتاء، إذ يمنح الجسم الدفء والطاقة ويُعدّ وجبة متكاملة بفضل قيمته الغذائية العالية.





يحتوي القلقاس على نسبة كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه سهل الهضم ويُشعر بالشبع لفترة طويلة.



ورغم أن البعض يتردد في تحضيره بسبب طريقة تنظيفه أو خوفًا من المادة اللزجة التي تفرزها جذوره، إلا أن خطوات الطهي الصحيحة تجعل منه طبقًا لذيذًا وسهل التحضير.



فيما يلي طريقة عمل القلقاس بالخضرة على الطريقة المصرية التقليدية:



مكونات عمل القلقاس:



كيلو من القلقاس المقشر والمقطّع مكعبات متوسطة الحجم.

ربطة كبيرة من الخضرة (كزبرة وشبت وكسبرة خضراء).

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت.

مرق دجاج أو لحمة (حوالي لترين).

عصير ليمونة واحدة أو نصف كوب من السلق المسلوق (حسب الرغبة).

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

قطعة لحم صغيرة أو شوربة جاهزة (اختياري).

القلقاس على أصوله

طريقة تحضير القلقاس :



أول خطوة هي تقشير القلقاس جيدًا باستخدام سكين حاد، ثم يُغسل بالماء الجاري بسرعة دون نقعه، لأن النقع قد يجعله لزجًا أكثر. بعد الغسل، يُترك القلقاس في مصفاة حتى يتصفّى تمامًا من الماء.

تحضير الخضرة:

تُغسل الكزبرة والشبت والكسبرة الخضراء جيدًا، ثم تُفرم ناعمًا وتوضع جانبًا. في مقلاة صغيرة، يُسخن القليل من السمن أو الزيت، ويُضاف إليه الثوم المفروم ويُقلّب حتى يصفرّ لونه، ثم تُضاف الخضرة المفرومة. تُقلب المكونات على نار هادئة لبضع دقائق حتى تذبل ويخرج منها عطرها المميز، وهذه الخطوة تُعرف بـ“التقلية” وهي سر نكهة القلقاس اللذيذة.

تحضير الشوربة:

في قدرٍ كبير، يُغلى المرق سواء كان لحمًا أو دجاجًا، ويمكن استخدام مكعبات مرقة حسب الرغبة. بعد أن يغلي المرق جيدًا، تُضاف مكعبات القلقاس وتُترك حتى تنضج على نار متوسطة.

إضافة التقلية:

بعد مرور نحو عشرين دقيقة، يُضاف خليط الثوم والخضرة إلى القلقاس ويُحرّك بلطف حتى تتوزع النكهات. يُترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق إضافية حتى تتجانس المكونات.

اللمسة الأخيرة:

يُضاف عصير الليمون في النهاية لمنح الطبق مذاقًا لاذعًا خفيفًا يُوازن نكهة القلقاس ويُقلّل من أي لزوجة متبقية.

نصائح لضمان نجاح الطبق:

لا يُغسل القلقاس بعد التقطيع لفترة طويلة حتى لا يفقد نكهته ويصبح طريًا أكثر من اللازم.

يمكن سلق القلقاس نصف سلق قبل إضافته للمرق إذا كنتِ ترغبين في تقليل المادة اللزجة أكثر.

يفضل تناول القلقاس مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي للحصول على وجبة متكاملة وغنية.

الفوائد الصحية للقلقاس:

القلقاس غني بالألياف التي تُساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (C) الذي يُعزز مناعة الجسم، إضافة إلى البوتاسيوم الذي يُساهم في ضبط ضغط الدم. كما أنه خيار مثالي للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية متوازنة، إذ يمنح إحساسًا بالشبع دون سعرات حرارية عالية.

القلقاس ليس مجرد وجبة شتوية تقليدية، بل هو كنز غذائي يمكن إعداده بطرق مختلفة، منها القلقاس بالسلق أو القلقاس بالطماطم أو حتى المطهو باللحمة.

كل طريقة تحمل نكهة مميزة، لكن سر الطعم الحقيقي يبقى في “التقلية” المصرية الأصيلة التي تمنحه رائحة وطعمًا لا يُقاومان.



