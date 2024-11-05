أهمية غسيل الأنف للأطفال حفاظا على صحتهم في الشتاء

فى فصل الخريف والشتاء يزداد الرشح عند الأطفال نتيجة نزلات البرد والانفلونزا ما ينتج عنه الإصابة بالسعال وهو ما يزعج الأمهات كثيرا.

وعادة ينصح الأطباء بتسليك أنف الأطفال بإستمرار لحمايتهم من الكحة التى يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة على صحة الطفل.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن غسيل الأنف للأطفال مهم جدا خلال هذه الأيام لأن حالات التهاب الجيوب الأنفية، وحساسية الأنف ونزول المخاط خلف الأنف من أهم أسباب الكحة المستمرة للأطفال.

الطريقة الصحيحة لغسل أنف الطفل

وأضاف عبد الحميد، أنه لعمل غسيل أنف بطريقة صحيحة يفضل ميل الرأس ناحية الصدر (أن تكون الرأس منحنية لأسفل) أيا كان وضع الطفل نائم أو جالس وتستعمل سرنجة من ٣ إلى ١٠ سم حسب عمر الطفل، ويتم الحقن بمحلول ملح 0.9% من ناحية وينزل المخاط من الناحية الأخرى، وتعاد عملية الحقن من كلا فتحتى الأنف، حتى يتم تنظيف الأنف تماما، ويمكن سحب المخاط بشفاط الأنف، وتستعمل مرة واحدة.

أهمية غسيل الأنف

وتابع، أن غسيل الأنف مفعوله قوي ويظهر سريعا على الأطفال فى بداية الرشح بمجرد الإصابة بنزلات البرد، قبل ظهور الكحة والسخونة، ما يقلل من حدوثهم ويقلل فرص اللجوء إلى استخدام المضادات الحيوية.

تسليك أنف الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.