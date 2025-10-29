أخبار مصر اليوم: أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير والفئات المعفاة.. إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت.. والصحة تعلن خفض نسب الوفيات بين حديثى الولادة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشدد على ضرورة التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وإرثها الحضاري، ويعكس صورة مميزة عن إنجازات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس الوزراء لمتابعة اللمسات النهائية استعدادًا لانطلاق الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، المُقررة السبت المقبل، رافقه خلالها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمطار القاهرة الدولي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، الذي وصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويت والوفد المرافق له.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر.

حددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة بالمتحف المصري الكبير وذلك عقب الافتتاح الرسمي يوم السبت المقبل.

وتكون مواعيد الدخول طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير، عن إتاحة الدخول المجاني لعدة فئات خلال أيام العمل الرسمية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية وتشمل:

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كلية الآثار.

الأطفال دون سن السادسة.

الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرشدون السياحيون المصريون المرافقون لمجموعة.

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

المرشدون السياحيون المصريون.

المحاربون القدامى المصريون.

أفراد أسر الشهداء المصريين.

موظفو وزارة السياحة والآثار.

الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار بشرط التنسيق المسبق مع هيئة المتحف.

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية في كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.

الطلاب المصريون بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية، بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل.

الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل موعد الزيارة بشهر على الأقل

نفى مصدر مسئول بمحافظة الجيزة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق عدد من الطرق والمحاور المرورية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن حركة المرور ستسير بشكل طبيعي تمامًا في جميع الشوارع والمحاور المحيطة بالمتحف، دون أي إغلاقات أو تحويلات مرورية.

أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن الإيقاف المؤقت لخدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع عن مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات والشحن الالكترونى الخارجي وذلك اعتبارا من الساعة 11 مساء غدا الخميس وحتى الواحدة من صباح بعد غد الجمعة بسبب بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

بدء تطبيق التوقيت الشتوي

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفى 2025 يوم الجمعة الموافق 25 إبريل - آخر جمعة في شهر إبريل، ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الإثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خفض نسب الوفيات بين حديثى الولادة إلى 16 طفلا من بين كل ألف مولود وذلك في إطار تنفيذ التوصية الثانية «الخدمات الصحية» من توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قُبيل انطلاق النسخة الثالثة «PHDC’25».

وتواصل الوزارة نشر تقارير تنفيذ التوصيات الـ11 تباعًا، عبر اللجنة العليا المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان رقم 17 لسنة 2025.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء 3 قرارات تنفيذية فى أولى أيام تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/10/2025، إعمالًا لنص المادة الثالثة من مواد قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى نصت على أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاءت الثلاثة قرارات على النحو الآتي:

القرار الأول: تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

القرار الثانى: تعيين الأمين العام للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

القرار الثالث: النظام الأساسى للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

