الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الصحة تكشف حقيقة فرض رسوم 350 جنيها لاستخراج تصاريح الدفن

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم مالية لاستخراج تصاريح الدفن من الوحدات الصحية.

إصدار تصاريح الدفن مجانا 

وأوضح عبد الغفار في تصريحات صحفية أن إصدار تصاريح الدفن يتم مجانا تماما في جميع الوحدات التابعة للوزارة، مؤكدا أن القانون لا يسمح بفرض أي رسوم على هذه الخدمة إلا بنص تشريعي صريح، وهو ما لم يحدث.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المنشورات المنتشرة التي تزعم فرض رسوم تصل إلى 350 جنيها لا أساس لها من الصحة، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

الصحة: خفض نسبة الوفيات بين حديثي الولادة إلى 16 طفلا لكل ألف مولود

وزير الصحة يعلن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وآليات عمل صندوق التأمين ضد الأخطاء

وأكدت وزارة الصحة أن إجراءات استخراج تصريح الدفن مستمرة كما كانت دون أي تغيير، وأن الخدمات المقدمة لتصاريح الدفن تظل مجانية بالكامل.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعات تفيد فرض رسوم جديدة على استخراج تصاريح الدفن من وزارة الصحة.

