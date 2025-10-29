الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: هدفنا أن يرى العالم وجه مصر الحضاري من المتحف المصري الكبير

مدبولي يتفقد اللمسات
مدبولي يتفقد اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف الكبير
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشدد على ضرورة التنسيق الفاعل بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وإرثها الحضاري، ويعكس صورة مميزة عن إنجازات الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس الوزراء لمتابعة اللمسات النهائية استعدادًا لانطلاق الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، المُقررة السبت المقبل، رافقه خلالها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح.

وأوضح مدبولي أن الجولة تستهدف الوقوف على وضع اللمسات النهائية من جانب الجهات المعنية بتنظيم حفل الافتتاح، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة لإخراج الحدث بصورة تليق باسم مصر وحضارتها العريقة.

وخلال جولته، اطلع رئيس الوزراء على جانب من التحضيرات الخاصة بفعاليات الاحتفالية والترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة في الحفل، كما تابع موقف التجهيزات داخل المتحف وقاعات العرض المختلفة.

وانتقل مدبولي لمتابعة الأعمال النهائية لتطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف وجهود رفع كفاءتها وتعزيز الهوية البصرية بها، إلى جانب أعمال تجميل الميادين، والرصف، والتشجير، وتنسيق المناظر العامة، وتفعيل أنظمة الإضاءة الليلية.

وفي ختام جولته، أشار رئيس الوزراء إلى أن العالم ينتظر ما ستقدمه مصر السبت المقبل خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حضور كبير من قادة وزعماء العالم والوفود الأجنبية والشخصيات البارزة، مؤكدًا الحرص على التأكد من الجاهزية التامة لكل الترتيبات الخاصة بهذا الحدث العالمي.

