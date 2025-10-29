هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالسوق

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا رسميًا بشأن وجود غش تجاري يتعلق بوجود عبوات مقلدة من مستحضر Zithrokan Capsule، برقم تشغيلة 407.

وذكرت هيئة الدواء المصرية، أن التحذير جاء طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر التي أكدت وجود عبوات مقلدة متداولة في الأسواق من الصنف المذكور.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت إجراءات تصحيحية عاجلة تضمنت وقف تداول المستحضر المشتبه به وضبط وتحريز العبوات مجهولة المصدر بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

ودعت الهيئة الصيادلة والمستهلكين إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أنه في حال الشك في عبوة المستحضر يجب التواصل مع هيئة الدواء المصرية من خلال الخط الساخن: 15301

وأوضحت الهيئة أن هذا التحذير يخص التشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

كما حثت المواطنين على الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من سلامة العبوة قبل الاستخدام، أو الإبلاغ فورًا عبر القنوات الرسمية في حال الاشتباه في أي منتج دوائي.

ودواء زيزروكان (Zithrokan) هو أحد المضادات الحيوية التي تحتوي على المادة الفعالة أزيثرومايسين (Azithromycin)، ويستخدم لعلاج أنواع مختلفة من العدوى البكتيرية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي مثل: التهاب الحلق واللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

