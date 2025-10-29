الأربعاء 29 أكتوبر 2025
إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن الإيقاف المؤقت لخدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع عن مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات والشحن الالكترونى الخارجي وذلك اعتبارا من الساعة 11 مساء غدا الخميس وحتى الواحدة من صباح بعد غد الجمعة بسبب بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

بدء تطبيق التوقيت الشتوي 

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفى 2025 يوم الجمعة الموافق 25 إبريل - آخر جمعة في شهر إبريل، ويتم العمل بالتوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك تنفيذا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في جلسة يوم الإثنين الموافق 3 أبريل عام 2023.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوى

وينص قانون التوقيت الصيفي على أنه  اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

التوقيت الشتوى، وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية  في تقريرها، الذي وافق عليه مجلس النواب، قبل نحو عام، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفى

وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

