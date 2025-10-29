الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع شركة صينية التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالقطاع

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار
ads

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في التكنولوجيا الصحية، لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك في إطار حرص الدولة  على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي حول تاريخ الشركة والتي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة الصحية، بما يساهم في تحسين تجربة المرضى وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، كما استعرض ممثلو الشركة حزمة من الحلول الذكية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الاستدامة والمسئولية البيئية.

مشروعات  مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على مشروعات الشركة في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي، والحلول المتكاملة التي تقدمها في المنشآت الطبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة المراقبة الذكية، والتحكم في الدخول، وتحليل السلوك، وأنظمة دعم القرار السريري.

واستطرد "عبدالغفار" أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية دعم الشراكات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الصحة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، حيث بحث الجانبان فرص التعاون المستقبلي وإمكانية تطبيق الحلول الذكية في عدد من المستشفيات التابعة للوزارة وذلك تمهيدًا للتوسع بها على مستوى الجمهورية، فضلًا عن التوسع في الخدمات الرقمية بالقطاع الصحي.

هيئة الدواء تبحث مع نقابة أطباء الأسنان سبل دعم وتطوير المنظومة

جامعة بنها تشارك في ملتقى الصحة العالمي بالمملكة العربية السعودية


وأشار "عبدالغفار" إلى أن وفد الشركة الصينية وجه دعوة رسمية للدكتور خالد عبدالغفار لزيارة مركز الابتكار التابع للشركة في الصين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحول الرقمي التطور العلمي والتكنولوجي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الذكاء الاصطناعي حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

بشكل عاجل، سحب دواء شائع لمنع الحمل من أمريكا

بسلم هيدروليكي، مسعفون ينقذون سيدة في حالة حرجة بالطابق الـ12 بحي فيصل

التأمين الصحي: خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات

اجتماع موسع بين شعبة الأدوية وهيئة الدواء لمناقشة تطبيق منظومة التتبع الدوائي

الطفولة والأمومة: ذوو الهمم أصحاب قدرات خاصة وإمكانيات فريدة تضيء المجتمع

نائب وزير الصحة يوجه بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى النوبارية المركزي

الصحة: برنامج علمي متكامل للفرق الطبية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان

جولة مسائية لمساعدي وزير الصحة بمستشفى بولاق الدكرور لبدء التشغيل التجريبي في ديسمبر المقبل

الأكثر قراءة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الإغلاق الحكومي ونقص البيانات يصعب القرار.. وخفض الفائدة أقرب التوقعات

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

ينطلق اليوم برعاية السيسي، تفاصيل المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية