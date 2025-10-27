وزير الكهرباء يؤكد استمرار إجراءات منع هدر التيار وخفض الفقد

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستمرة فى العمل على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن مبادرة كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء.

إجراءات منع وتقليل الفاقد الكهربائي

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار الإجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، موضحا التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع جميع الوزارات المعنية وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.



وأشار إلى أن استمرار جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مؤكدا أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات أحد أهم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء.

