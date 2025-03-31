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مواعيد وأسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير خلال إجازة عيد الفطر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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حددت وزارة السياحة والآثار 3 يوليو المقبل موعدا الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير بكامل قاعاته بما فيها قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون.
 

مواعيد زيارة قاعات المتحف المصري الكبير


وحددت هيئة المتحف المصري الكبير مواعيد الدخول والزيارة للمناطق المفتوحة بالمتحف المصري الكبير، طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، كما قررت مد العمل بمواعيد الزيارة يومي السبت والأربعاء لفترات مسائية تنتهي في الـ9 مساء.
 

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

 
وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير في إخطارها المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمي بما فيها مواعيد الفتح المسائي بـ200 جنيه للفرد المصري و100 جنيه للطلاب والأطفال وكبار السن و25 دولارا للزائرين غير المصريين، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.
 

أسعار تذاكر دخول الأجانب لقاعات زيارة المتحف المصري الكبير 


وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر الزيارة للزائرين العرب والأجانب لدخول وزيارة القاعات ضمن التشغيل التجريبي لقاعات العرض بالمتحف، حيث يصل سعره تذكرة دخول الزائرين العرب والأجانب إلي  1270 جنيها للزائر العادي، فيما تصل إلي  سعر تذكرة الدخول للأطفال وكبار السن إلى 635 جنيها، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.
 

أسعار دخول الزائرين الأجانب المقيمين في مصر


كما حددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر الدخول والزيارة للأجانب والعرب المقيمين في مصر بسعر 635 جنيها للزائرين العاديين، فيما تصل أسعار تذاكر الدخول للأطفال وكبار السن إلى 320 جنيها، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهي مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذي يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

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