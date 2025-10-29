رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة تفقدية ميدانية شاملة للمتحف المصري الكبير، لمتابعة سير العمل في اللمسات النهائية والاستعدادات المكثفة الجارية قبيل الافتتاح الرسمي المرتقب المقرر له السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة على ضمان خروج الاحتفالية الافتتاحية لهذا الصرح الثقافي العالمي بأبهى صورة ممكنة.

شملت جولة رئيس الوزراء مختلف أرجاء المتحف، بدءًا من قاعات العرض الرئيسية التي ستضم كنوز الملك توت عنخ آمون، مرورًا بالمناطق الخدمية للزوار، وصولًا إلى المسارات الخارجية والساحات المحيطة بالمبنى، وقد استمع إلى شرح مفصل من المسئولين عن آخر التطورات في أعمال التجهيز والتشغيل التجريبي.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة على الأهمية الاستراتيجية للمتحف المصري الكبير كأحد أكبر المتاحف في العالم، والذي يمثل إضافة نوعية للقطاع الثقافي والسياحي في مصر. مشددًا على أن هذا الافتتاح ليس مجرد تدشين لمبنى، بل هو رسالة للعالم تعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة بمعايير عالمية.

رافق رئيس الوزراء في جولته عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بقطاعات الآثار والسياحة والإنشاءات، حيث تم استعراض خطط التأمين والخدمات اللوجستية وتدفق الزوار المتوقع، كما تم مناقشة جاهزية الفرق العاملة لتقديم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الجنسيات.

وجه رئيس الوزراء بضرورة تلافي أي ملاحظات نهائية لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في جميع جوانب الاحتفالية، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان سلاسة ونجاح الحدث التاريخي. وأعرب عن ثقته في قدرة الكوادر المصرية على إنجاز هذا المشروع الضخم وتقديمه للعالم بالشكل الذي يليق بمكانة مصر.

يُعد المتحف المصري الكبير مشروعًا طال انتظاره، ويمثل نقلة نوعية في عرض الآثار المصرية القديمة، حيث سيضم آلاف القطع الأثرية التي لم تُعرض من قبل، بالإضافة إلى توفير تجربة تفاعلية حديثة للزوار، مما يجعله وجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى العالم.

