جهود مكثفة بالجيزة لتطوير البنية التحتية في محيط المتحف المصري الكبير (صور)

تواصل محافظة الجيزة أعمالها على مدار الساعة، لرفع كفاءة وتجميل الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، استعدادًا للافتتاح التاريخي الذي ينتظره العالم بأسره.



وتعمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تخطيط الشوارع، وتنسيق المسطحات الخضراء، وتجديد الأرصفة والإنارة العامة، لضمان خروج المنطقة المحيطة بالمتحف في أبهى صورة تعكس عراقة وتاريخ مصر العظيم.

إبراز جمال الجيزة أمام العالم

وأكدت محافظة الجيزة أن فرق العمل تواصل مهامها ليلًا ونهارًا دون توقف، في إطار خطة متكاملة لتطوير المحاور المرورية الرئيسية مثل طريق الفيوم، محور المريوطية، والطريق الدائري، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسهولة الوصول إلى المتحف.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة جميع المرافق والخدمات في نطاق المتحف، استعدادًا لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين من مختلف أنحاء العالم.



المتحف المصري الكبير أيقونة مصر الحديثة

ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أضخم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من كنوز الحضارة المصرية القديمة، من بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة.



ويُتوقع أن يكون افتتاح المتحف حدثًا عالميًا يجذب أنظار الملايين حول العالم، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

وتؤكد الجيزة أن هذه الجهود تأتي في إطار شعار "تحيا مصر"، وبهدف تقديم صورة حضارية مشرفة أمام العالم تعكس قدرات الدولة المصرية على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.

