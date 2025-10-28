مطار سفنكس الدولي، جاهزية كاملة لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

يستعد مطار سفنكس الدولي لاستقبال الزائرين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، بعد أن اكتملت أعمال التطوير والتجهيز على جميع المستويات التشغيلية والخدمية.

وذلك قبل أيام من انطلاق الحدث الأهم في تاريخ السياحة والثقافة المصرية، افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين.

تأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة سفر عصرية ومتكاملة تعكس الوجه الحضاري لمصر، حيث تم رفع كفاءة الصالات ومناطق الخدمة وتحديث منظومات الأمن والسلامة الجوية، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية للمطار بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال النقل الجوي.

كما شهدت صالة كبار الزوار تطويرًا شاملًا من حيث التصميم والخدمات، لتستقبل الشخصيات الهامة والوفود الرسمية في أجواء تجمع بين الفخامة والهوية المصرية الأصيلة. وتم تخصيص ترمك خاص لخدمة الطائرات الخاصة والطيران الرسمي، بما يضمن أعلى درجات الخصوصية والانسيابية في الحركة.

أما من الداخل، فقد اكتسب المطار طابعا جماليا مميزا يعكس روح المتحف المصري الكبير، حيث تتزين الصالات والممرات بعناصر تصميمية مستوحاة من النقوش والرموز الفرعونية، ليصبح المطار امتدادًا بصريًّا وثقافيًّا للمتحف، في لوحة تجمع بين الماضي المجيد والحاضر الحديث.

نقلة نوعية بمجال خدمة المسافرين

أطلق مطار سفنكس الدولي شاشات عرض رحلات عملاقة بتقنية LED داخل الصالات وخارجها، توفر رؤية واضحة ومحدثة لحركة الرحلات، مع إمكانية عرض المعلومات من زوايا متعددة، لتسهيل تجربة السفر وتحقيق أعلى درجات الراحة.

وبهذه الإستعدادات المتكاملة، يرسخ مطار سفنكس الدولي مكانته كأحدث بوابات مصر الجوية، وواجهة حضارية تليق بعظمة المتحف المصري الكبير، وباستقبال العالم على أرض مصر.

