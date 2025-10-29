الأربعاء 29 أكتوبر 2025
حوادث

مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بالشرقية

شهدت قرية مينا صافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن صدمها جرار زراعي أثناء سيره بالقرية.

 

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

ضبط 7 متهمين بغسل 90 مليون جنيه من عوائد تجارة المخدرات في أسوان

تلقى مأمور مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا يفيد مصرع الطفلة " أمل م.م.ع" أسفل عجلات جرار زراعي، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، فيما خيمت حالة من الحزن على أهالي القرية عقب الحادث المروع.

 

