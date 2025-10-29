مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بالشرقية

شهدت قرية مينا صافور التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن صدمها جرار زراعي أثناء سيره بالقرية.

تلقى مأمور مركز شرطة ديرب نجم بلاغًا يفيد مصرع الطفلة " أمل م.م.ع" أسفل عجلات جرار زراعي، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، فيما خيمت حالة من الحزن على أهالي القرية عقب الحادث المروع.

