بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة التأمين الإثيوبي بدوري الأبطال (صور)

استانف فريق بيراميدز تدريباته باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهته القادمة بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد خوضه مواجهة فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الفريق السماوي استعداداته لمواجهة التأمين الإثيوبي بخوض مرانه اليوم بالدفاع الجوي.

موعد مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز

ويلتقي فريقا بيراميدز والتامين الاثيوبي في السابعة مساء الأحد القادم استاد الدفاع الجوي بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حيث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

حكام مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي

ويدير الحكم دينتوا كيابيتسوي من بوتسوانا اللقاء، ويعاونه مواطنوه لوكي كيجاتسوي المساعد الأول، وبينجامين مانكانكو المساعد الثاني، وميمودي ثابلوجانج الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، ويراقب أداء الحكام برو كواديو من كوت ديفوار.

وتأهل فريق بيراميدز، إلى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور الأول من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي، انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 بمجموع اللقائين 5-0.

وصعد فريق التأمين الأثيوبي إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بيراميدز وفاركو

وفاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

