قرار اضطراري من حلمي طولان بعد اجتماعه بمسئولي بيراميدز

عقد حلمى طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، جلسة ودية أمس الخميس، مع مسئولي الفريق الأول بنادي بيراميدز، من أجل التنسيق معهم بشأن انضمام لاعبي الفريق السماوي، لصفوف منتخب مصر الثاني، خلال مشاركته في بطولة كأس العرب في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبلين في دولة قطر، خاصة أنها تتعارض مع مباراتي بيراميدز في بطولة كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال.

أزمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بسبب بيراميدز

ويرتبط فريق بيراميدز في الوقت نفسه بمباراة بالدوحة يوم 13 ديسمبر ضمن منافسات كأس العالم للأندية الانتركونتننتال، يلتقي خلالها بيراميدز مع الفائز بديربي الأمريكتين الذي يتحدد يوم ١٠ من الشهر نفسه، ويأمل الفريق التأهل منها لملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المحدد لها يوم 17 ديسمبر.

حلمي طولان مع مسئولي بيراميدز، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية

قرار إضطراري من حلمي طولان

عقب اجتماعه مع مسئولي بيراميدز، بات حلمي طولان مضطرا لتقليص عدد لاعبي بيراميدز في القائمة النهائية لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب، خاصة أن البطولة ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية للفيفا على الرغم من أنها تقام تحت إشرافه.

وكان آخر معسكر لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، ضم 6 لاعبين من بيراميدز هم: الحارسان أحمد الشناوي ومحمود جاد، إلى جانب الرباعي أحمد سامي وأحمد عاطف قطة وكريم حافظ ومروان حمدي وضم حلمي طولان.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن حلمي طولان اتفق أمس مع مسئولي بيراميدز على الاكتفاء بضم ثلاث إلى أربع لاعبين على الأكثر من بيراميدز في القائمة النهائية لبطولة كأس العرب، يتم تحديدهم لاحقا بالتنسيق مع الجهاز الفني لـ بيراميدز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.