منتخب كأس العرب يستدعي النني وأكرم توفيق لمواجهتي الجزائر وديا

أرسل الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، خطابات استدعاء رسمية للثنائي محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق لاعب الشمال القطري، للانضمام لمعسكر الفراعنة في نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهة الجزائر وديا، ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العرب.

ويعتمد الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان على الثنائي محمد النني وأكرم توفيق بشكل أساسي، حيث يعدان من العناصر الأساسية طوال الفترة الماضية.

منتخب مصر يواجه الجزائر وديا

أتم الاتحادان المصري والجزائري الاتفاق حول إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي البلدين المشاركين في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الدوحة أول ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراتان يومي 14 و17 نوفمبر المقبل باستاد السلام على هامش معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس العرب الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادًا للبطولة.

هاني أبوريدة: هناك تنسيق كامل بين منتخب مصر وبيراميدز لحل أزمة كأس العرب

فيما أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وجود تنسيق كامل بين منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب ونادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن الأزمة جاءت نتيجة تضارب المواعيد بين كأس العرب وكأس الكونتننتال.

وأوضح أبوريدة أن نادي بيراميدز يحتاج لاعبيه يوم 9 ديسمبر، وهو ما تسبب في تعقيد الموقف، لكنه شدد على وجود ترحيب من النادي ومديره الفني حلمي طولان، مع إمكانية مشاركة لاعبين جدد في البطولة كما فعل كيروش سابقًا.

ويأتي ذلك بعد أن عقد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، جلسة ودية الخميس الماضي مع مسئولي الفريق السماوي للتنسيق بشأن انضمام لاعبي بيراميدز لصفوف المنتخب خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر في قطر، خاصة مع تعارض البطولة مع مباراتي بيراميدز في كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال.

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز مرتبط بمباراة في الدوحة يوم 13 ديسمبر ضمن منافسات كأس العالم للأندية، يلتقي خلالها مع الفائز من ديربي الأمريكتين الذي يُحدد يوم 10 من الشهر نفسه، على أمل التأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المقررة يوم 17 ديسمبر.

