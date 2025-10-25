منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الجزائر في مباراتين وديتين

أتم الاتحادان المصري والجزائري الاتفاق حول إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي البلدين المشاركين في بطولة كأس العرب التي تنطلق في الدوحة أول ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراتان يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل باستاد السلام على هامش معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس العرب الذي يقيمه خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادًا للبطولة.

منتخب مصر يستعد لمونديال الناشئين

علي جانب آخر، يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر

حدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للناشئين اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، موعدا لسفر بعثة الفريق إلى قطر، استعدادا للمشاركة في مونديال الناشئين.

وليد درويش رئيسا لبعثة منتخب مصر بالمونديال

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، رئاسة بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، في بطولة كأس العالم بقطر، إلى عضو المجلس وليد درويش، على تغادر البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يواجه قطر وديا استعدادا للمونديال

أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد القطري، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره القطري يوم 27 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام استعدادات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا يمثلون جميع القارات العالم.

