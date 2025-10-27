الإثنين 27 أكتوبر 2025
هاني أبوريدة: هناك تنسيق كامل بين منتخب مصر وبيراميدز لحل أزمة كأس العرب

هاني ابو ريدة رئيس
هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة

أكد المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وجود تنسيق كامل بين منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب ونادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن الأزمة جاءت نتيجة تضارب المواعيد بين كأس العرب وكأس الكونتننتال.

وأوضح أبوريدة أن نادي بيراميدز يحتاج لاعبيه يوم 9 ديسمبر، وهو ما تسبب في تعقيد الموقف، لكنه شدد على وجود ترحيب من النادي ومديره الفني حلمي طولان، مع إمكانية مشاركة لاعبين جدد في البطولة كما فعل كيروش سابقًا.

ويأتي ذلك بعد أن عقد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، جلسة ودية الخميس الماضي مع مسئولي الفريق السماوي للتنسيق بشأن انضمام لاعبي بيراميدز لصفوف المنتخب خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر في قطر، خاصة مع تعارض البطولة مع مباراتي بيراميدز في كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال.

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز مرتبط بمباراة في الدوحة يوم 13 ديسمبر ضمن منافسات كأس العالم للأندية، يلتقي خلالها مع الفائز من ديربي الأمريكتين الذي يُحدد يوم 10 من الشهر نفسه، على أمل التأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المقررة يوم 17 ديسمبر.

