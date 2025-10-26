زغلول صيام يكتب: الكاف والفيفا يعرقلان مسيرة منتخب مصر في كأس العرب! ويبقي دور اللجنه المنظمه !!

يتعرض منتخب مصر لمأزق كبير قبل مشاركته في كأس العرب التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، ما يهدد مسيرة الفريق الذي ظهر بصورة محترمة خلال أجندة سبتمبر وأكتوبر، ولعب أربع مباريات ودية ضمن برنامج الإعداد للبطولة، ويستعد لمباراتين أخريين في أجندة نوفمبر أمام نظيره الجزائري.

كان الإعداد المثالي والاستعداد القوي للبطولة يجعل الجميع يتفاءل بالمنافسة الحقيقية على اللقب، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. بطولة كأس العرب، التي تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومواعيدها معتمدة منه، اصطدمت بتحديد الفيفا لموعد بطولة العالم للأندية، التي يشارك فيها نادي بيراميدز خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر، ما سيحرم المنتخب من لاعبي بيراميدز الذين يمثلون ركيزة أساسية في الفريق.

ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة، إذ حدد الفيفا أيضًا الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية أيام 28 و29 و30 نوفمبر، أي قبل انطلاق البطولة بيوم واحد. كيف يمكن للاعب أن يشارك مع ناديه يوم 30 نوفمبر ثم يلعب مع منتخب بلاده يوم 1 ديسمبر؟ هذه ليست مشكلة خاصة بمصر فقط، بل تواجهها كل المنتخبات الأفريقية الأخرى، مثل: تونس والمغرب والجزائر وليبيا والسودان، والتي ستعتمد على لاعبيها المحليين فقط.

ناهيك عن أن رابطة الأندية المصرية حددت مباريات الدوري أيام 3 و6 ديسمبر، خاصة بالمؤجلات الخاصة بنادي بيراميدز، ما يزيد من تعقيد الموقف.

ماذا يفعل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان في هذا المأزق؟ لا يمكن التعامل مع الأمر كما تم التعامل مع بطولة المحليين، فاسم مصر كبير، وعندما يشارك منتخبها يجب أن يكون على مستوى المنافسة الحقيقية، وليس للمشاركة الرمزية فقط.

هنا، يجب أن تتدخل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، إذا كانت راغبة في إنجاح البطولة، وأن تخاطب الكاف والفيفا لضمان مشاركة أفضل اللاعبين، وبالتالي رفع مستوى المنافسة.

بطولة بهذا الحجم، مع الجوائز غير المسبوقة والاستعداد المثالي من الدولة المنظمة، يجب أن تتوافر لها عوامل النجاح والقوة، وليس أن تُعرقل مسيرة المنتخبات الأفريقية.

هي ليست بطولة ودية، والجميع يعلم أنها بطولة عربية تحظى بمنافسات قوية، ولذلك نتمنى أن تكون هناك تحركات من اللجنة المنظمة لإنقاذ هذا العرس العربي الكبير وتوفير كل عوامل النجاح له.

اللهم بلغت، اللهم فاشهد.

