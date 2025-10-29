النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مخبز بأسوان وتكشف تفاصيل أولية عن أسباب الحادث

الأربعاء 29 أكتوبر 2025
 أجرت النيابة الإدارية بأسوان برئاسة المستشار محمود جبريل، اليوم الأربعاء، معاينة ميدانية لموقع حادث اندلاع حريق بمخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان.

وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد سلامة وعضوية كلٍ من؛ عمرو فوزي رئيس النيابة، وأحمد الحديدي رئيس النيابة، وهدير الشافعي وكيلة النيابة، وبصحبتهم عدد من المختصين بالجهات المعنية بمحافظة أسوان أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الواقعة.

وتبين من المعاينة أن المخبز محل الحادث يقع بالطابق الأرضي لعقار مكون من أربعة طوابق علوية، وأنه غير مرخص ويزاول نشاطه منذ فترة وجيزة، كما تبين أن الحريق اندلع نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المخبز، ما أدى إلى امتداد النيران إلى واجهة العقار وإحداث خسائر مادية دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان والمواطنين المقيمين بالمنطقة، وكلفت اللجنة المشكلة بسرعة إعداد تقرير فني شامل حول ملابسات الواقعة وأسبابها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

 

حريق اسوان مخبز الشيخ هارون النيابة الإدارية انفجار اسطوانة غاز مركز الإعلام والرصد محافظة أسوان

