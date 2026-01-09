التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تعرض فتاة للتحرش من قبل عاطل، قام بخلع ملابسه أمامها في شارع مصدق، ذلك بعدما تقدمت الفتاة بشكوى رسمية في قسم شرطة الدقي، حيث حررت محضرًا بالواقعة.

وبمواجهة المتهم، أنكر ارتكابه الفعل، وأكد أنه لم يكن له دور في الحادث.

في الوقت نفسه، تواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت وردت بلاغات للأجهزة الأمنية تفيد بتعرض فتاة لمضايقات من أحد الأشخاص خلال تواجدها بالشارع، حيث خلع المتهم ملابسه أمامها، ما تسبب في إصابتها بحالة من الذعر.

وعلى الفور، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة التحرش الجنسي

وعقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.



وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ما هو التحرش في القانون؟

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

