المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين في قضية "داعش الدلتا" بحلوان

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المؤبد لمتهم واحد، والسجن المشدد 15 سنة لثلاثة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهم، والمشدد 5 سنوات لثلاثة آخرين، في القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "خلية ولاية داعش الدلتا".

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2023 حتى 27 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تحمل اسم "ولاية الدلتا"، تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما انضم المتهمون من الثاني وحتى الأخير إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها، وشاركوا في ارتكاب جرائم من جرائم الإرهاب، تمثلت في جمع وتوفير ونقل معلومات وبيانات لصالح الجماعة بغرض استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وتبين أن المتهمين جمعوا دون سند من القانون معلومات عن عدد من ضباط وأفراد الشرطة في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ، كما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا تطبيق "تليجرام"، للترويج لأفكار التنظيم الإرهابي وتجنب الرصد الأمني، إلى جانب رصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بمدينة زفتى.

