محافظ دمياط يشارك في الجلسة الختامية لقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ بدبي

الجلسة الختامية لقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ بدبي

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في الجلسة الختامية لقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ، التي استضافتها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إلى جانب عدد من المحافظين ورؤساء البلديات من مختلف دول العالم.

إشادة بمحاور القمة ودورها في دعم التنمية المستدامة

وأشاد محافظ دمياط بما تناولته القمة من محاور استراتيجية تدعم الرؤى التنموية وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات بين المدن المشاركة، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يخدم الأهداف المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. 

وجه المحافظ الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها وتنظيمها المتميز لهذا الحدث الدولي الهام، مشيرًا إلى أن القمة حققت نجاحًا كبيرًا على مختلف المستويات، وشهدت عقد عدد من اللقاءات المثمرة مع المدن الإقليمية والدولية لتعزيز الشراكة وتبادل التجارب في مجالات العمل المختلفة.

إعلان دبي وتوصيات القمة الختامية

وتضمنت القمة إعلان "دبي حول مستقبل الحوكمة الحضرية"، كما اختتمت أعمالها بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة الإسراع بالتحول الرقمي وتعزيز مستقبل المدن، ودعم مفاهيم القيادة والحوكمة الاقتصادية، إلى جانب تحسين جودة الحياة وتطبيق الحلول البيئية والتجديد الحضري.

الجريدة الرسمية