الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
مدير تعليم دمياط يتابع امتحانات شهر أكتوبر بمدارس فارسكور

 أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، لمتابعة امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية بدقة وضمان جودة الأداء داخل اللجان.

جولة ميدانية داخل مدارس شرباص

شملت الجولة عددًا من المدارس داخل مجمع شرباص التعليمي، من بينها المدارس الابتدائية الجديدة ومدرسة شرباص تعليم أساسي ووحدة شرباص، حيث اطمأن وكيل الوزارة على انضباط اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

متابعة دقيقة لسير الامتحانات

وتفقد وكيل الوزارة امتحانات مادة العلوم للمرحلة الابتدائية، ومادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات لطلاب المرحلة الإعدادية، واطلع على عمليات توزيع الأسئلة داخل اللجان ومدى التزام المراقبين بالتعليمات الوزارية المنظمة. 

كما أجرى حوارًا مباشرًا مع الطلاب حول مدى وضوح الأسئلة وشمولها لأجزاء المقرر الدراسي، واستمع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن طبيعة الامتحانات.

تأكيد على أهمية الامتحانات الشهرية

وأكد "عمارة" خلال جولته أن امتحانات الشهور تمثل أداة مهمة لتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بشكل دوري، مما يساعد في تحديد نقاط القوة والضعف والعمل على معالجتها مبكرًا، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.

تعليمات حاسمة وانضباط داخل اللجان

وفي ختام جولته، شدد وكيل الوزارة على حظر استخدام الهواتف المحمولة نهائيًا داخل اللجان، وضرورة الالتزام التام بالتعليمات الوزارية، مع توفير المناخ الهادئ الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

