الصحة: انخفاض عدد المواليد لأقل من 2 مليون لأول مرة منذ 2007

أعلنت وزارة الصحة والسكان إنجازات تنفيذ التوصية الأولى من النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (2024)، قبيل انطلاق “PHDC’25”، مع استمرار نشر تقارير الـ 11 توصية التي أعدتها اللجنة العليا بقرار رقم 17 لسنة 2025.

نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024-2025) بنسبة إنجاز 104%

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، نجاح تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2024-2025) بنسبة إنجاز 104%، مستهدفة خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول 2030.

وشملت الإنجازات تفعيل الخطة العاجلة في 74 منطقة حمراء، مما أدى إلى:

•انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 (2023) إلى 2.41 (2024).

•تراجع المواليد من 2.040 مليون إلى 1.968 مليون (أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007).

•انخفاض معدل المواليد العام من 19.5 إلى 18.5 لكل ألف.

كما انخفضت العمليات القيصرية إلى 62%، وزاد عدد غرف المشورة الأسرية إلى 4250، مع تغطية 100% في مراكز ما قبل الزواج وربط إلكتروني إلزامي.

وارتفعت الرضاعة الطبيعية إلى 73%، وانخفض الحمل غير المخطط من 20% إلى 7.5%، ودخول الحضانات من 20% إلى 14.5%. كما أمن 82% من السيدات بمباعدة 3-5 سنوات (مقابل 55% عام 2021)، و66% يرون طفلين كعدد مثالي.

وأظهر الإصدار السابع للمؤشرات السكانية انخفاض المناطق الحمراء من 74 إلى 41، وارتفاع الخضراء إلى 24.

وفي يناير وفبراير 2025، انخفض المواليد بأكثر من 12,500 شهريًا (ضعف الانخفاض السابق)، مع ارتفاع زيارات المنتفعات 10%، والجدد 20%، والحاصلات على وسائل 13% وسُد 78% من عجز الأطباء، وطبقت وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة بنسبة 69.5%، مع استخدام الوسائل طويلة المدى 69.8%..

وتم ربط الخدمات الصحية بالتمكين الاقتصادي عبر لجنة مشتركة، وتدريب 1200 رائدة ريفية، والتعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة، وارتفع رضا المستفيدين عن المشورة إلى 89%، وسهولة الوصول 90%.

