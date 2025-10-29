وكيل الصحة بقنا يحيل مشرفة التمريض النوبتجى و3 آخرين بمستشفى الصدر للتحقيق

أجرى الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، مرورًا ليليًا مفاجئًا قُبيل منتصف الليل علي مستشفي الصدر بمدينة قنا للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي في ساعات الليل المتأخر.

رافقه خلال الجولة الدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات، وحضر أثناء المرور الدكتور كمال همام مدير المستشفي.

حيث تفقد وكيل وزارة الصحة قسم العناية المركزة بالمستشفي، وراجع حالات المرضي بالقسم والتقارير الطبية للمرضي والبروتوكولات العلاجية المقدمة لهم داخل العناية، كما راجع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية ودقة التسجيل والمتابعة للحالات بالقسم والرعاية الدقيقة لكل مريض.

جولات مفاجئة على مستشفيى الصدر بقنا

وخلال الزيارة تلاحظ عدم الإلتزام بتعليمات مكافحة العدوي في بعض غرف المرضي، وعلى الفور قرر تحويل مشرفة التمريض النوبتجى و٣ تمريض للتحقيق للتقصير.

كما تفقد وكيل الوزارة الإستقبال ومدى السرعة في التعامل مع الحالات المترددة والتحويل للأقسام المختلفة بالقسم.

كذلك راجع المعمل وتبين وجود أعطال في بعض الأجهزة الطبية بالعمل ووجه على الفور بسرعة توفير بديل لتلك المعطلة مع العمل علي مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح المعطل منهم.

وتابع القسم الداخلي بالمستشفى ومدي إلتزام الفريق الطبي بتقديم الخدمة العلاجية للمرضي داخله مع توافر للأدوية والمستلزمات الطبية.

فيما أكد وكيل الوزارة علي إستمرار الجولات المرورية المفاجأة علي المنافذ الطبية المختلفة لتعزيز الإنضباط والكفاءة في تقديم الخدمة الطبية بهدف تلبية متطلبات المواطنين.

وأشار إلي أهمية الإستجابة السريعة لإحتياجات المرضي والعمل علي توفيرها لضمان صحة أفضل للمرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.