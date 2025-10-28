الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الطفولة والأمومة: ذوو الهمم أصحاب قدرات خاصة وإمكانيات فريدة تضيء المجتمع

د. سحر السنباطي،
د. سحر السنباطي،
أكدت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن “ذوي الهمم هم ذوو قدرات خاصة وإمكانيات فريدة تضيء مجتمعنا كل واحد منهم يمثل قصة نجاح يومية وتحدٍ يتغلبون عليه هو خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا”.

إدماج أطفالنا من ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم 

وقالت: إن المجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع مؤسسات الدولة يعمل على تحسين إدماج أطفالنا من ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم وأنه هو حق دستوري وإنساني وجزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء التوعوى لمبادرة "أسرتى قوتي"، بالتعاون مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسهام الجوهري رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، وبحضور عدد من أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وممثلي من وزارات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الصحة والسكان.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس ملتزم بتعزيز آليات الحماية من خلال خط نجدة الطفل (16000)، وتكثيف حملات التوعية مثل حملة "اختلافنا مش بيفرقنا"، لدعم الإدماج والقضاء على التمييز، مؤكدة على العمل جنبًا إلى جنب مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكل الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتذليل كافة العقبات.

نائب وزير الصحة يوجه بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى النوبارية المركزي

وناشدت الدكتورة سحر السنباطى الأطفال وأسرهم أن يتخطوا أى تحدٍ يقف أمام أحلامهم، وأن قوة الأسرة هي المحرك الرئيسي لمسيرة الدمج والتمكين لاطفالنا، قائلة: "علينا أن نعمل معًا يدًا بيد لإنشاء مجتمع لا يرى في الإعاقة حاجزًا، بل يراها جزءًا من التنوع الجميل الذي يثري حياتنا جميعًا، مجتمع تكون فيه كل الفرص متاحة، وكل الأحلام ممكنة".

