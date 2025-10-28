اجتماع موسع بين شعبة الأدوية وهيئة الدواء لمناقشة تطبيق منظومة التتبع الدوائي

عقدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع هيئة الدواء المصرية، بحضور نحو 120 ممثلًا من شركات الأدوية والمصانع والموزعين والمخازن والصيدليات، لمناقشة مستجدات تطبيق منظومة التتبع الدوائي وآليات تنفيذها في السوق المصري.

منظومة التتبع الدوائي تُعد مشروعًا قوميًّا واستراتيجيًّا

وأكد المشاركون أن منظومة التتبع الدوائي تُعد مشروعًا قوميًّا واستراتيجيًّا يهدف إلى تتبع حركة الدواء منذ مرحلة التصنيع وحتى وصوله إلى المريض بصورة آمنة، بما يسهم في مكافحة الغش والتلاعب، ويعزز من حماية حياة المواطنين.

وشدد الحضور على أن تطبيق المنظومة يمثل أمنًا قوميًّا لا يحتمل التأجيل، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي ومدروس يضمن تحقيق أهداف المشروع دون التأثير السلبي على الصناعة الوطنية أو أسعار الدواء.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشعبة العامة للأدوية نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية التي خلصت إلى ما يلي:

أن المدة الزمنية اللازمة للتطبيق الكامل للمنظومة لن تقل عن 7 إلى 10 سنوات لضمان جاهزية المصانع والشركات.

أن تنفيذ المنظومة يحتاج إلى استثمارات ضخمة قد تتجاوز عدة مليارات من الدولارات خلال السنوات الثلاث الأولى.

أن القطاع بحاجة إلى برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تمتد لعام كامل قبل بدء التطبيق الفعلي، لضمان الجاهزية الفنية والإدارية.

اقتصار تنفيذ منظومة التكويد على شركة أجنبية واحدة

كما أعرب قطاع الدواء عن قلقه من اقتصار تنفيذ منظومة التكويد على شركة أجنبية واحدة، محذرًا من احتمالية حدوث ممارسات احتكارية مخالفة لقانون حماية المنافسة والدستور، إلى جانب استنزاف موارد القطاع.

وأوضح المشاركون أن هناك شركات مصرية ودولية أخرى قادرة على تقديم خدمات التكويد والتتبع بجودة مماثلة وبتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 30%، ودون أعباء تجديد سنوية، داعين هيئة الدواء المصرية إلى توضيح أسس ومعايير اختيار الشركة المنفذة للمنظومة بشفافية تامة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشعبة العامة للأدوية عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة العروض المقدمة من الشركات العاملة في مجال التتبع الدوائي، وإعداد ملف فني واقتصادي شامل لعرضه على الجهات المعنية، وهي مجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك



وأكد قطاع الدواء المصري التزامه الكامل بتطبيق منظومة التتبع الدوائي وفق الإطار الزمني الذي تحدده هيئة الدواء المصرية، على أن يتم التنفيذ بأفضل أداء وأقل تكلفة ممكنة، بما يضمن استدامة الصناعة الوطنية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وحذّر القطاع من أن تطبيق المنظومة دون استعداد كافٍ على المستويات الفنية والمالية والتنظيمية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التصنيع وأسعار الأدوية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للمنظومة المتمثل في حماية المريض المصري.

وأكد على أن التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية هو السبيل الأمثل لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الأمن الدوائي المصري، بما يواكب المعايير العالمية ويصون حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعّال وبسعر مناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.