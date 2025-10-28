الصحة: برنامج علمي متكامل للفرق الطبية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم برنامج علمي متكامل موجه للفرق الطبية بمختلف التخصصات بمشاركة المجلس الصحي المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة (PHDC’25).

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 بقاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جودة الخدمات الصحية في مصر



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا البرنامج يأتي في إطار دور المجلس الصحي المصري كهيئة وطنية معنية بتطوير التعليم المهني والتدريب الطبي المستمر، والارتقاء بكفاءة الممارسين الصحيين، بما يضمن جودة الخدمات الصحية في مصر ويواكب المعايير الدولية في مجالات التعليم والتدريب الطبي.



و أشار "عبدالغفار" إلى أن البرنامج يضم سلسلة من المحاضرات والجلسات العلمية المتخصصة على مدار ثلاثة أيام، تهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وتعزيز مفهوم التعليم الطبي المستمر، فضلًا عن عقد جلسات حوارية وتفاعلية تناقش أبرز القضايا المرتبطة بالسكان والصحة والتنمية البشرية.



وتشمل محاضرات اليوم الأول تخصصات:

الجراحة العامة، النساء والتوليد، العناية المركزة، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض الصدر، التخدير والعناية الجراحية، الأمراض العصبية، والمسالك البولية.



أما فعاليات اليوم الثاني فتتضمن محاضرات في تخصصات: جراحات الأورام، الكبد والجهاز الهضمي، طب الطوارئ، الأورام الطبية، العلاج الإشعاعي، أمراض القلب والأوعية الدموية، القسطرة القلبية، علم الأمراض الإكلينيكية، بنوك الدم ونقل الدم، تنظيم الأسرة، الصيدلة الإكلينيكية، وأمراض الكلى.



وتختتم الفعاليات في اليوم الثالث بجلسات علمية تشمل تخصصات جراحة العظام، الأشعة التشخيصية والتداخلية، طب الأطفال، طب الأسرة، طب العيون، جراحة التجميل، جراحة الفم والوجه والفكين، والتمريض.



ويؤكد هذا البرنامج العلمي الموسع على دور المجلس الصحي المصري المحوري في دعم التعليم الطبي المستمر وتطوير الكوادر الصحية، بما يواكب المعايير العالمية ويرتقي بجودة الخدمات الصحية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.