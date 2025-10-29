الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بالإسكندرية يجري جولة تفقدية لمستشفى الجمهورية العام

جولة تفقدية لمستشفى
جولة تفقدية لمستشفى الجمهورية العام

قام الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بجولة ميدانية  على "مستشفى الجمهورية العام" يرافقه الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية.

اليوم انعقاد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

إزالة 11 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بقنا

وخلال الجولة، تم المرور على عدد من الأقسام الحيوية، بدأت بقسم الاستقبال والطوارئ ووحدة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) مرورًا بالعناية المركزة العامة حيث تم رصد عدد من الملاحظات وتوجيه التعليمات اللازمة لتلافيها فورًا، 

وجاءت توجيهات بدران لمدير الاستقبال بتقليل مدة انتظار المرضى، حيث لوحظ تواجد مريض بالاستقبال لعدة ساعات وتم التوجيه بتحويله للعناية المركزة على الفور والتنبيه على تواجد القوى البشرية على مدار الساعة لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع والالتزام بسياسة التسليم والتسلم، ومتابعة تطبيق سياسات العمل بوحدة الإنعاش القلبي الرئوي، ومراجعة تدريب الكوادر البشرية على التعامل مع الحالات الحرجة، وتكليف مدير المستشفى بمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من كفاية المخزون

كما وجه بعمل مراجعة لمعايير مكافحة العدوى داخل قسم العناية المركزة العامة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة.

وطالب بدران، مدير المستشفى بمتابعة أعمال شركة النظافة والتأكيد على مراجعة توزيع أفراد النظافة على جميع الأقسام لضمان مستوى نظافة لائق بالمستشفى ومتابعه اعمال الصيانة الدورية الخاصة بالأجهزة الغير طبية كالأسانسير والمولدات وكذا مراجعة صيانة كافة الأجهزة الطبية.

وأكد بدران أن الجولات على المستشفيات تأتي ضمن خطة المديرية للمتابعة الميدانية اليومية؛ بهدف رفع كفاءة الأداء، وتقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية الدكتور محمد يحيي مستشفي الجمهورية

مواد متعلقة

ضبط مطبعة "بدون ترخيص" بداخلها 34 ألف مطبوع تجاري في عين شمس

قناة عبرية: استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكيل مديرية تعليم الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بمدارس إدارة تمي الأمديد

الأكثر قراءة

مصر تتسلم رئاسة "الإنتوساي"، قيادة جديدة تعكس جاهزية الدولة وقدرتها على مجابهة التحديات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

حجز 110 مليارات متر مياه عن مصر، الخبراء يكشفون أكاذيب آبي أحمد عن سد النهضة

أول تعليق من وزارة الخارجية على قرار الرئيس السيسى بضم وفياتها إلى صندوق تكريم الشهداء

نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 29-10-2025

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار فى بنك الدولة المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهدية في المنام وعلاقتها بفرص جديدة في الحياة

رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية