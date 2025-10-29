وكيل الصحة بالإسكندرية يجري جولة تفقدية لمستشفى الجمهورية العام

قام الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بجولة ميدانية على "مستشفى الجمهورية العام" يرافقه الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية.

وخلال الجولة، تم المرور على عدد من الأقسام الحيوية، بدأت بقسم الاستقبال والطوارئ ووحدة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) مرورًا بالعناية المركزة العامة حيث تم رصد عدد من الملاحظات وتوجيه التعليمات اللازمة لتلافيها فورًا،

وجاءت توجيهات بدران لمدير الاستقبال بتقليل مدة انتظار المرضى، حيث لوحظ تواجد مريض بالاستقبال لعدة ساعات وتم التوجيه بتحويله للعناية المركزة على الفور والتنبيه على تواجد القوى البشرية على مدار الساعة لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع والالتزام بسياسة التسليم والتسلم، ومتابعة تطبيق سياسات العمل بوحدة الإنعاش القلبي الرئوي، ومراجعة تدريب الكوادر البشرية على التعامل مع الحالات الحرجة، وتكليف مدير المستشفى بمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من كفاية المخزون

كما وجه بعمل مراجعة لمعايير مكافحة العدوى داخل قسم العناية المركزة العامة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة.

وطالب بدران، مدير المستشفى بمتابعة أعمال شركة النظافة والتأكيد على مراجعة توزيع أفراد النظافة على جميع الأقسام لضمان مستوى نظافة لائق بالمستشفى ومتابعه اعمال الصيانة الدورية الخاصة بالأجهزة الغير طبية كالأسانسير والمولدات وكذا مراجعة صيانة كافة الأجهزة الطبية.

وأكد بدران أن الجولات على المستشفيات تأتي ضمن خطة المديرية للمتابعة الميدانية اليومية؛ بهدف رفع كفاءة الأداء، وتقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.