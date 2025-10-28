نائب وزير الصحة يوجه بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى النوبارية المركزي

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية إلى مستشفى النوبارية المركزي بمحافظة البحيرة؛ للوقوف على مستوى الأداء الطبي والإداري، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

انتظام العمل وتواجد الأطباء وأعضاء الفريق الطبي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث تبين انتظام العمل وتواجد الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في مواقعهم، واطمأن على جاهزية خدمات الطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

وخلال الجولة، استمع الدكتور قنديل إلى أحد المرضى المترددين على المستشفى، وتابع حالته، حيث اصطحبه إلى مكتب نفقة الدولة ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف علاجه على نفقة الدولة ورقيًا لحين تجاوز العطل الفني بالمنظومة الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة تيسير الخدمات على المواطنين وضمان سرعة حصولهم على العلاج دون تأخير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد العيادات الخارجية واطلع على سير العمل بها، كما زار قسم الأشعة، حيث لاحظ عجزًا في أطباء الأشعة وعدم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي تم توريده مؤخرًا، فوجّه مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة بسرعة تشغيل الجهاز وسد العجز خلال أسبوعين كحد أقصى؛ لاستكمال منظومة الخدمات التشخيصية بالمستشفى.

وتابع نائب الوزير جولته بتفقد بنك الدم، حيث اطمأن على توافر جميع فصائل الدم والبلازما بكميات كافية، وراجع مستلزمات التشغيل، كما تفقد المعمل المركزي، حيث تبين وجود عطل بجهاز صورة الدم، فوجّه بإصلاحه خلال 48 ساعة لضمان استمرارية تقديم التحاليل دون توقف.

كما تفقد الأقسام الداخلية واطلع على الحالات المرضية، وحرص على التحدث مع المرضى والاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات ورعاية المستشفى.

وشملت الجولة أقسام الرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، حيث شدد على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب تفقد قسم الغسيل الكلوي للاطمئنان على انتظام الجلسات وتوافر المحاليل، فضلًا عن الصيدلية ومتابعة توافر الأدوية الأساسية.

وفي ختام الجولة، وجّه الدكتور عمرو قنديل الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي على جهودهم، مؤكدًا أن الوزارة تواصل المتابعة الميدانية الدورية لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، وتذليل أي عقبات تواجه المرضى أو الفرق الطبية، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض المصري.

