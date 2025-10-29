محافظة الجيزة: بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ستقوم ببث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب في مختلف قطاعات المحافظة، وذلك يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من جميع الفئات العمرية لمتابعة هذا الحدث العالمي التاريخي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على تمكين المواطنين من المشاركة في أجواء افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره حدثًا عالميًا فريدًا ينتظره العالم بأسره.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتوفير شاشات عرض عملاقة داخل الأندية ومراكز الشباب لبث فعاليات الافتتاح مباشرة، بما يعزز الانتماء الوطني ويجعل المواطنين جزءًا من هذه اللحظة التاريخية المهمة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تكثف استعداداتها على جميع المستويات استعدادًا لهذا الحدث العالمي، من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، بما يعكس الصورة الحضارية المشرفة لمحافظة الجيزة أمام ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الصرح الثقافي والسياحي العالمي، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الحضارية في العالم، ويعكس الهوية المصرية الأصيلة ويبرز تاريخ مصر العريق الممتد عبر العصور.

وأضاف النجار أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة انتهت من تحديد أماكن شاشات العرض في 34 هيئة شبابية ورياضية تابعة لـ19 إدارة فرعية، منها:

نادي التعاون، مراكز شباب غطاطي، كفر نصار، السيسي، كعبيش، والمنشية (الهرم)، مركز شباب المنيب (جنوب الجيزة)، الصف، البرمبل والكداية (أطفيح)، إمبابة، مركز التنمية الشبابية بقرية وردان (منشأة القناطر)، مركز شباب الباويطي (الواحات البحرية)، المقاطفية (العياط)، ناهيا (كرداسة)، مركز شباب أرض اللواء، إلى جانب نوادي الزمالك، الترسانة، طلعت حرب، التوفيقية للتنس بالعجوزة، ومركز شباب البراجيل (أوسيم).

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية داخل الأندية ومراكز الشباب التي ستبث فعاليات الافتتاح، لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق.

وأكد الصبروط أن شباب مصر هم شركاء في هذا الحدث التاريخي الذي يجسد فخر كل مصري بانتمائه لوطنه وتاريخه العريق، مشيرًا إلى أن المديرية حرصت على تجهيز مواقع العرض بأحدث التقنيات وتوفير بيئة آمنة ومحفزة تتيح للمواطنين متابعة الافتتاح في أجواء شبابية مبهجة تعكس روح المشاركة المجتمعية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.