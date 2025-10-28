الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح المتحف الكبير ويتابع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية موسعة لتفقد الحالة العامة للطرق والمحاور المرورية والمسارات المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، شملت مناطق العجوزة، وجنوب الجيزة، والطالبية، والهرم، إضافة إلى محيط فنادق الإقامة المخصصة لضيوف الافتتاح.

وخلال جولته، تفقد المحافظ محور 26 يوليو، والطريق الدائري، ومحور كمال عامر، والبحر الأعظم، وشارع ربيع الجيزي، لمتابعة أعمال النظافة العامة ودهان البلدورات وتخطيط الشوارع، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل موعد الافتتاح الرسمي، لضمان السيولة المرورية وتيسير حركة الزائرين المتجهين إلى المتحف.

وأكد المحافظ أن محافظة الجيزة وضعت خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويعزز سهولة الوصول إلى هذا الصرح الثقافي العالمي، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتابع ميدانيًا تنفيذ أعمال التطوير وتحسين المرافق والخدمات العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تقديم تجربة سياحية استثنائية للزوار من مختلف دول العالم.

وخلال الجولة، كلّف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بمراجعة دهانات أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة الليلية، إلى جانب تعليق الأعلام واللافتات التجميلية لإظهار محافظة الجيزة بالشكل اللائق والمشرف الذي يواكب أهمية هذا الحدث التاريخي.

وأوضح النجار أن أعمال التطوير لا تقتصر على الطرق والمحاور فقط، بل تمتد إلى تحسين خدمات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة، مع رفع جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية لاستقبال الزوار المتوقع توافدهم بعد افتتاح المتحف، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل خاصة بالجزر الوسطى والأرصفة، وتعزيز تواجد فرق النظافة والصيانة على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي والانضباط بالمناطق الحيوية.

واختتم المهندس عادل النجار جولته مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجميل في المواعيد المحددة استعدادًا لهذا الحدث العالمي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

