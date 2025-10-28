محافظ الجيزة: لا تهاون في النظافة والانضباط استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ونوابهم ومسؤولي النظافة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والوقوف على خطط العمل الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إليه.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أنه غير مسموح بأي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام، مشددًا على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة ومنع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، بما يليق بمكانة المتحف كأحد أهم الصروح الحضارية في العالم.

وأوضح النجار أهمية التواجد الميداني المستمر على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي تراكمات أو مخالفات أو إشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الجيزة

كما وجه المحافظ بسرعة إصلاح الأعطال وصيانة أعمدة الإنارة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استمرار كفاءة الإضاءة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمتحف، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الجيزة.

وشدد النجار على تكليف نواب رئيس هيئة النظافة والتجميل بتكثيف الأعمال الميدانية ورفع كفاءة منظومة النظافة، من خلال الكنس الآلي واليدوي والتجريد الدوري، وتخصيص ورديات متابعة على مدار الساعة لمراقبة الحالة العامة للشوارع في الأحياء الثلاثة.

وأشار المحافظ إلى أن مستوى الأداء الميداني سيكون محل تقييم دائم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تتحمل مسؤولية مشتركة في إبراز محافظة الجيزة بالصورة اللائقة أمام العالم مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

واختتم المهندس عادل النجار تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن المتابعة اليومية الميدانية مستمرة لضمان انتظام الأعمال وتنفيذ التوجيهات بكل دقة واحترافية.

