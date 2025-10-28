الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: لا تهاون في النظافة والانضباط استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ads

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ونوابهم ومسؤولي النظافة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والوقوف على خطط العمل الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إليه.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أنه غير مسموح بأي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام، مشددًا على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة ومنع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، بما يليق بمكانة المتحف كأحد أهم الصروح الحضارية في العالم.

وأوضح النجار أهمية التواجد الميداني المستمر على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي تراكمات أو مخالفات أو إشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الجيزة

كما وجه المحافظ بسرعة إصلاح الأعطال وصيانة أعمدة الإنارة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استمرار كفاءة الإضاءة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمتحف، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمحافظة الجيزة.

وشدد النجار على تكليف نواب رئيس هيئة النظافة والتجميل بتكثيف الأعمال الميدانية ورفع كفاءة منظومة النظافة، من خلال الكنس الآلي واليدوي والتجريد الدوري، وتخصيص ورديات متابعة على مدار الساعة لمراقبة الحالة العامة للشوارع في الأحياء الثلاثة.

وأشار المحافظ إلى أن مستوى الأداء الميداني سيكون محل تقييم دائم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تتحمل مسؤولية مشتركة في إبراز محافظة الجيزة بالصورة اللائقة أمام العالم مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

واختتم المهندس عادل النجار تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن المتابعة اليومية الميدانية مستمرة لضمان انتظام الأعمال وتنفيذ التوجيهات بكل دقة واحترافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة المتحف المصري الكبير المهندس عادل النجار أعمال النظافة استعدادات الجيزة أحياء الهرم والعمرانية والطالبية هيئة النظافة والتجميل افتتاح المتحف الكبير محاور الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح المتحف الكبير ويتابع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه

محافظ الجيزة: فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف الكبير وأهميته الحضارية

محافظ الجيزة يوجه بغلق منشآت مخالفة وبحل مشكلات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

ضبط 227 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز أطفيح

التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالهرم

وزارة البيئة تنظم فعالية "تنظيف وادي دجلة" لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة

تجميل الأكشاك الكهربائية بالجيزة برسومات فرعونية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

بدء تشغيل شاشات عرض بالميادين لبث مواد توعوية عن المتحف المصري الكبير في الجيزة

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري

غدا، اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة السابعة في 2025

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، ميليسا يضرب جامايكا بلا رحمة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية