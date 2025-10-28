التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالهرم

شنت إدارة تموين الهرم حملة رقابية موسعة على عدد من المحال التجارية بدائرة الإدارة، في إطار توجيهات وتعليمات السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين بالجيزة، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع وجودتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط خمس كراتين سجائر بإجمالي 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات داخل المحل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار المتابعة المكثفة لضمان انضباط الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة مديرية التموين بالجيزة للحفاظ على حقوق المستهلكين ومواجهة أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو العبث بجودة السلع المعروضة للمواطنين.

