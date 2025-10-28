محافظ الجيزة: فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف الكبير وأهميته الحضارية

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء تخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية في طابور الصباح بجميع مدارس المحافظة، لتسليط الضوء على المتحف المصري الكبير وأهميته كأكبر صرح حضاري وثقافي في العالم يجسد عظمة التاريخ المصري القديم ويعد رمزًا عالميًا للحضارة المصرية.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مديرية التربية والتعليم لنشر الثقافة الأثرية بين الطلاب، وتعريفهم بما تمتلكه مصر من كنوز ومعالم فريدة، وغرس قيم الانتماء والفخر الوطني بتاريخ بلادهم العريق.

وأكد “النجار” أن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على تراثها التاريخي، مشيرًا إلى أن رفع الوعي المجتمعي بدور المتحف يسهم في دعم جهود الدولة لتنشيط السياحة الثقافية والتاريخية، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وشدد المحافظ على أهمية مشاركة المدارس والطلاب في الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تُبرز قيمة المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن محافظة الجيزة ستظل دائمًا بوابة الحضارة المصرية إلى العالم بما تضمه من آثار خالدة ومواقع تاريخية فريدة.

