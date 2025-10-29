الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تواصل التصدي للتعديات، إزالة شدة خشبية على أرض زراعية بأوسيم

إزالة المخالفات،
إزالة المخالفات، فيتو
ads

أكدت مديرية الزراعة بالجيزة أنه قد إزالة شدة خشبية على مساحة قيراط تقريبًا بحوض الربعمائة زمام جمعية أوسيم الزراعية، وذلك قبل استكمال الأعمال المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات في المهد.

وقد تمت أعمال الإزالة والإشراف الميداني بتعليمات المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، والمهندسة عفاف الغرباوي مدير الإدارة الزراعية بأوسيم، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية والزراعية أن حملات الإزالة ستستمر دون تهاون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح بأي اعتداءات على الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية لشئون المديريات الادارة المركزية لحماية الاراضي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق وزير الزراعة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وكيل وزارة الزراعة مديرية الزراعة بالجيزة محافظ الجيزة

مواد متعلقة

محافظة الجيزة: القضاء على 10 حالات بناء مخالف وتعديات زراعية بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح المتحف الكبير ويتابع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه

محافظ الجيزة: فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف الكبير وأهميته الحضارية

محافظ الجيزة يوجه بغلق منشآت مخالفة وبحل مشكلات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

ضبط 227 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز أطفيح

التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالهرم

وزارة البيئة تنظم فعالية "تنظيف وادي دجلة" لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة

تجميل الأكشاك الكهربائية بالجيزة برسومات فرعونية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

ضبط 26 بلطجيا وهاربا من المراقبة و340 متهما بقضايا مخدرات

انخفاض اليوريا العادي وارتفاع النشادر المخصوص، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

اليوم، الحكم على سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

ارتفاع مفاجئ في كريستال واستقرار عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

ننشر جدول امتحانات الميدتيرم بكلية التجارة جامعة القاهرة

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2025 (تفاصيل)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية