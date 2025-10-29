الجيزة تواصل التصدي للتعديات، إزالة شدة خشبية على أرض زراعية بأوسيم

أكدت مديرية الزراعة بالجيزة أنه قد إزالة شدة خشبية على مساحة قيراط تقريبًا بحوض الربعمائة زمام جمعية أوسيم الزراعية، وذلك قبل استكمال الأعمال المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات في المهد.

وقد تمت أعمال الإزالة والإشراف الميداني بتعليمات المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، والمهندسة عفاف الغرباوي مدير الإدارة الزراعية بأوسيم، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية والزراعية أن حملات الإزالة ستستمر دون تهاون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح بأي اعتداءات على الأراضي الزراعية، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

